Хакан Фидан: Турция трябва да направи стъпки за премахване на визите за нейни граждани в ЕС

Турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви в интервю за Си Ен Ен - Тюрк, че Турция трябва да направи конкретни стъпки, за да бъдат премахнати визите за нейните граждани при пътуване в Европейския съюз. Като част от тези стъпки той посочи необходимостта от приемане на определени закони от парламента на Република Турция.

БТА пише, че по думите на Хакан Фидан има 5-6 неща, които останаха да свършим, сред които са и закони, които трябва да бъдат приети от Меджлиса.

„По отношение на визите е необходимо Турция да направи няколко стъпки, но този процес трябва да бъде управляван, докато бъде постигната визова либерализация с Европейския съюз. (Еврокомисарите – бел. ред.) Казват, че много са улеснили процеса, но данните, които виждаме, не показват това. С нарастването на БВП в Турция хората искат все повече да пътуват до Европа с цел образование, търговия, по работа, туризъм и за да опознаят културата, а с всеки изминал ден европейските държави централизират визовата си политика. Преди всяка държава имаше своя инициатива, докато сега се следва централизирана политика, при която всички изискват еднакви документи и имат еднакви правила, което прави процеса по-бюрократичен", коментира Хакан Фидан.

Той обясни, че с всяка изминала година броят на кандидатстващите за европейска виза от Турция се увеличава, а броят на одобрените за виза за ЕС и на отхвърлените лица е относително еднакъв.

Външният министър коментира срещата си с тримата еврокомисари, които посетиха Турция през седмицата – зам.-председателя на Европейската комисия и върховен представител по външна политика и сигурността Кая Калас, еврокомисаря по разширяване Марта Кос и еврокомисаря по вътрешни работи и миграция Магнус Брунер.