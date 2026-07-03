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Рядко копие на Декларацията за независимост на САЩ беше открито сред документите на заловен US кораб

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Декларацията за независимост на САЩ

Изключително рядко ранно копие на Декларацията за независимост на САЩ, скрито сред документите на пленен американски кораб, беше открито в британския Национален архив, предадоха АП и АФП.

Майкъл Скър работи като доброволец в Националния архив на Великобритания през последните 11 години. Всеки четвъртък сутринта той старателно каталогизира документи, за да улесни работата на бъдещите изследователи. Миналия май обаче пенсионираният застрахователен мениджър прави свое собствено откритие. Това се случва, докато преглежда писмата на капитан от Кралския флот от XVIII век. Там, към доклада за залавянето на американския капер „Далтън" на Бъдни вечер през 1776 г., било прикрепено приложение, отбелязано просто като „друг лист", пише БТА.

Скър внимателно разгънал документа и се замислил, когато видял думата „Декларация" (Declaration), отпечатана най-отгоре. „Помислих си: „Чакай малко, това определено е Декларацията за независимост!", казва той пред АП. „Колко вълнуващо е това!"

Впоследствие изследователи от Националния архив са идентифицирали документа като рядко ранно копие на учредителния документ на Америка. Той е отпечатан само броени дни след 4 юли 1776 г., за да разпространи новината, че 13 бунтовнически северноамерикански колонии са прекъснали връзките си с Великобритания.

Това е едно от едва 11-те известни оригинални копия на така наречения „Ексетърски печат" на Декларацията и единственото, открито извън Съединените щати. От британския Национален архив съобщиха новината, представяйки находката точно преди честванията на 250-ата годишнина от американската независимост този уикенд. Тази версия е отпечатана в Ексетър, Ню Хемпшир, между 16 и 19 юли 1776 г.

Декларацията за независимост на САЩ

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