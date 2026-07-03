Разкриха самоличността на заподозряната за атентата срещу украинския олигарх в Монако (Снимки)

Заподозряната в опит за убийство във връзка с взрива в Монако е украинка, предаде Франс прес, позовавайки се на червената бюлетина, издадена от Интерпол днес.
Тридесет и девет годишната Анастасия Березовска е издирвана от властите в Монако за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществен път и участие в престъпен заговор, посочва още Интерпол.
По данни на прокуратурата в Монако заподозряната е на около 30 години, има украинско гражданство и последното ѝ известно местожителство е в Германия. Била е дегизирана като мъж и е шофирала кола с германска регистрация. Взривила е експлозива с дистанционно, предаде Ройтерс.
БТА пише, че вчера властите в Монако издадоха заповед за арест, а по-късно обявиха, че основният заподозрян е жена, за която се смята, че е организирала бомбения атентат, при който пострада украински олигарх.
Червената бюлетина на Интерпол представлява искане към правоохранителните органи по света за издирване и временно задържане на заподозрян, независимо къде бъде открит. Тя не представлява международна заповед за арест, отбелязва агенцията.
По-рано днес френски медии съобщиха, че заподозряната не е била открита нито в Монако, нито в съседна Франция.
🇲🇨 ATTENTAT DE MONACO : Interpol émet une notice rouge.— Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 3, 2026
La suspecte, une femme ukrainienne, a été identifiée comme "Anastasiia Berezovska", 39 ans, recherchée dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'assassinat à la bombe d'un homme d'affaires ukrainien.
Elle "n'a pas agi… pic.twitter.com/uZVLokbZJ1