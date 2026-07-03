Разкриха самоличността на заподозряната за атентата срещу украинския олигарх в Монако (Снимки)

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Заподозряната в опит за убийство във връзка с взрива в Монако е украинка, предаде Франс прес, позовавайки се на червената бюлетина, издадена от Интерпол днес.

Тридесет и девет годишната Анастасия Березовска е издирвана от властите в Монако за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществен път и участие в престъпен заговор, посочва още Интерпол.

По данни на прокуратурата в Монако заподозряната е на около 30 години, има украинско гражданство и последното ѝ известно местожителство е в Германия. Била е дегизирана като мъж и е шофирала кола с германска регистрация. Взривила е експлозива с дистанционно, предаде Ройтерс.

БТА пише, че вчера властите в Монако издадоха заповед за арест, а по-късно обявиха, че основният заподозрян е жена, за която се смята, че е организирала бомбения атентат, при който пострада украински олигарх.

Червената бюлетина на Интерпол представлява искане към правоохранителните органи по света за издирване и временно задържане на заподозрян, независимо къде бъде открит. Тя не представлява международна заповед за арест, отбелязва агенцията.

По-рано днес френски медии съобщиха, че заподозряната не е била открита нито в Монако, нито в съседна Франция.