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26-годишен французин опита да пренесе жена в куфар през границата на Албания

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Французинът опитал да прекара през границата в куфар тайландката

26-годишен французин опита да пренесе в куфар жена през границата 

Албанските гранични власти са арестували френски гражданин, заподозрян в опит да транспортира тайландска гражданка, затворена в куфар, от Албания в Черна гора, съобщи Евронюз Албания.

Двадесет и шест годишният мъж е бил задържан вчера на албанско-черногорската граница при селището Муричан. При проверка на автомобила му служители установили, че в куфар на задната седалка е скрита тайландска гражданка, която предполагаемо е трябвало да бъде изведена от територията на Албания по незаконен начин.

БТА пише, че разследването до момента е показало, че френският гражданин е планирал да транспортира тайландката през Черна гора и Хърватия във Франция, като избегне законовите процедури за преминаване и влизане в съответните страни.

Тайландската гражданка също е била арестувана, а разследването по случая продължава.

Французинът опитал да прекара през границата в куфар тайландката

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