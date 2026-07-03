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Кристин Лагард не изключва да се оттегли предсрочно от поста си в ЕЦБ

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Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард Снимка: 24 часа

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че възнамерява да изпълни докрай мандата си начело на институцията, но не изключи възможността да се оттегли предсрочно. Това предаде австрийската агенция АПА, позовавайки се на интервю на Лагард за френския вестник "Ле-з-еко".

Мандатът на Лагард като президент на ЕЦБ изтича през октомври 2027 година.

„Виждам мисията си в това да гарантирам ценовата стабилност. Предвид че отново преминаваме през период на сътресения, вярвам, че капитанът на ЕЦБ трябва да остане на кораба", заявява тя.

На въпрос дали би могла да напусне поста си предсрочно, ако обстановката се успокои, например за да се включи в политическия дебат във Франция преди президентските избори през 2027 г., Лагард отговаря, че подобен сценарий е възможен, пишеф БТА.

По думите ѝ във френския президентски дебат трябва да присъства европейска гледна точка.

„Ако този дебат разкрие по-ограничена представа за мястото на Франция в Европа, мисля, че ще бъде необходимо да се обясни защо това би било болезнен път за нашата страна и за нашите съграждани", казва Лагард.

В началото на годината се появиха спекулации, че президентът на ЕЦБ може да се оттегли предсрочно, което би позволило на френския президент Еманюел Макрон да участва по-активно в избора на неин наследник преди президентските избори във Франция. През февруари Лагард обаче заяви, че възнамерява да остане на поста до края на мандата си.

В интервюто тя коментира и нивото на държавния дълг в еврозоната, като посочи, че не е обезпокоена, „стига поетите ангажименти да се спазват".

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард

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