ЕП ще настоява за допълнителни мерки срещу злоупотребите с шпионски софтуер

Евродепутатите ще обсъдят препоръка за въвеждане на допълнителни мерки срещу злоупотребите с шпионски софтуер, съобщи днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос. Говорителят отбеляза, че препоръката е получила първоначално одобрение в парламентарната комисия за защита на демокрацията миналата седмица.

Службите на ЕП следят за възможни кибератаки и своевременно предприемат мерки, от 2022 г. имаме система за проверка за шпионски софтуер в електронните устройства, използвани от евродепутатите, добави той. По неговите думи, ако се открие нещо съмнително, проверката може да бъде задълбочена със съгласието на засегнатия евродепутат, пише БТА.

Заради геополитическия контекст и въпросите, обсъждани в парламентарните комисии, се обръща особено внимание на устройствата на участниците в комисиите за разследване на злоупотребите с програмата "Пегас" и по отбрана, уточни говорителят. Той отбеляза, че през 2023 г. ЕП прие резолюция с искане държавите от ЕС да пресичат опитите за злоупотреба с шпионски софтуер и да предприемат разследвания и законодателни промени, както и по-добре да прилагат действащото законодателство.

Групата на Зелените в ЕП съобщи, че ще поиска въпросът да бъде обсъден на предстоящата следващата седмица пленарна сесия в Страсбург.

По-рано тази седмица изследователите от "Ситизън лаб" (Citizen Lab) към университета в Торонто разпространиха доклад, според който електронните устройства на бившия евродепутат Стелиос Кулоглу (Гърция) са били заразени с "Пегас", докато той е работил в парламентарната комисия, заета да разследва злоупотребите с този и подобен софтуер.