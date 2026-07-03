Четирима са ранени при горски пожар в Португалия

Четирима души са пострадали при горски пожар, който бушува в северната част на Португалия от нощта срещу четвъртък, съобщиха спасителните служби в третия ден на интензивната гореща вълна, предаде Франс прес.

"Има трима пожарникари с леки наранявания и един цивилен с тежки наранявания, включително изгаряния", заяви говорител на португалската Национална агенция за гражданска защита.

Над 900 пожарникари бяха мобилизирани тази сутрин за гасенето на пожара, който избухна в ранните часове на вчерашния ден в община Воузела, окръг Висеу. В борбата с пламъците участват и близо 300 превозни средства и осем летателни апарата, пише БТА.

Други три по-малки огнища, също в северната част на Иберийския полуостров, се гасяха от общо близо 300 пожарникари.

Поради "много горещото и сухо" време, с температури, които на места могат да достигнат 44 градуса, португалската метеорологична агенция обяви червена тревога в 12 от 18-те окръга на континенталната част на страната. Това ниво на максимална тревога ще бъде запазено утре и вдругиден в около десет региона.

Заради риска от горски пожари правителството обяви "състояние на тревога", в сила от вчера до понеделник. Това ще позволи на властите да ограничат достъпа до горските зони или да забранят използването на определени машини в селските райони, с цел да се ограничи броят на възникващите пожари.