Филипински сенатор, близък до вицепрезидента, бе обвинен в корупция

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Филипинският сенатор Роданте Марколета, поддръжник на вицепрезидентката Сара Дутерте, беше обвинен днес в корупция, сочат документи, разпространени от омбудсмана на страната, няколко дни преди процеса за импийчмънт срещу Дутерте, предаде Франс прес.

Той е вторият съюзник на вицепрезидентката, срещу когото е повдигнато обвинение за малко повече от месец, след задържането на Хосе Естрада. Трети поддръжник на вицепрезидентката се укрива, пише БТА.

И тримата се смятаха за сигурни гласове срещу импийчмънта на Сара Дутерте, дъщеря на бившия президент Родриго Дутерте. За да бъде призната за виновна, са необходими 16 гласа в 24-местния Сенат, в процес, който започва в понеделник.

Сенатор Марколета е обвинен за "незаконно присвояване" – престъпление, за което не може да бъде освободен под гаранция.

"Доказателствата включват три дарения в брой на обща стойност 75 милиона песо (1 млн. евро), които не са декларирани нито в (имуществената декларация) на сенатора, нито в неговите финансови отчети за предизборната кампания", уточнява канцеларията на омбудсмана в изявление, като добавя, че Марколета "публично е потвърдил, че е получил тези пари".

Към момента официално не е потвърдено издаването на заповед за арест срещу 72-годишния Марколета.