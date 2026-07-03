Милош Вучевич: Наесен в Сърбия ще избираме парламент и най-вероятно президент

Председателят на управляващата в Сърбия Сръбска прогресивна партия (СПП) Милош Вучевич обяви днес, че през есента ще се проведат президентски и парламентарни избори, съобщи партията на своя уебсайт. Той допълни, че партията не е обсъждала евентуални кандидати за президент на страната, пише БТА.

„Неоспоримо е, че сме изправени пред парламентарни и президентски избори", каза той. „Не знам дали ще се проведат едновременно или поотделно, но тъй като президентът обяви, че ще подаде оставка след няколко седмици, това означава, че сме изправени и пред президентски избори", каза Вучевич в интервю за седмичника "Компас", публикувано на сайта на СПП.

Той уточни, че изборите се очакват през септември, октомври или ноември, тъй като това е времевата рамка, в която гражданите биха могли да отидат до урните и да изберат както новия парламент, така и президента на републиката.

Вучевич, който подаде оставка като министър-председател в края на януари 2025 година под натиска на студентските протести в Сърбия, заяви, че предстоящите избори вероятно ще бъдат най-трудните за СПП от 2012 г. насам.

„Надявам се, че вървим в една колона с президента Вучич, че ще бъдем единен отбор. Виждаме го като лидер и някой, (който) да оглави листата на СПП на парламентарните избори", каза председателят на СПП.