Международна мрежа за измами бе разбита в Истанбул

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Международна мрежа за измами, включително в европейски страни, е била разбита в Истанбул, съобщи турският министър на правосъдието Акън Гюрлек в профила си в социалните медии.

По думите му операцията е била предприета въз основа на документи, предоставени от чешките съдебни органи в рамките на международното съдебно сътрудничество. Екипи на турските сили по сигурността са предприели продължително разследване на заподозрени лица и обекти под координацията на Главната прокуратура на Истанбул. Операцията е осъществена едновременно на три различни адреса, пише БТА.

В хода на разследването е установено, че заподозрените са създали колцентър в елитния истанбулски квартал Маслак, където се намират много бизнес офиси и жилища, включително на чужденци.

Използвайки софтуер, задвижван от изкуствен интелект, те се свързвали с лица, живеещи в европейски страни, като се представяли за полицаи, прокурори, войници и банкови служители. Така били измамени множество чешки граждани и граждани на други европейски страни, от които заподозрените получили значителни незаконни облаги.

Около 80 чужденци били наети на работа в колцентъра, а паричните приходи били изпирани чрез банкови сметки и криптовалутни платформи.

„Решително продължаваме борбата си срещу международните престъпни групи, киберпрестъпленията и прането на пари, която провеждаме под ръководството на президента Реджеп Тайип Ердоган и в координация с нашето Министерство на вътрешните работи", пише в съобщението си турският министър на правосъдието, посочва информационната агенция Анка.