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4-ма гръцки инфлуенсъри са разследвани за незаконна реклама на хазарт

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Четиримата рекламирали незаконно хазартни игри

Гръцката служба за борба с киберпрестъпността води разследване срещу четирима гръцки граждани, придобили популярност в социалните мрежи и онлайн пространството, за незаконно рекламиране и популяризиране на хазартни игри, организирани от нелицензирани онлайн оператори, съобщи обществената телевизия ЕРТ.

Случаят е разкрит след сигнал от Комисията за надзор и контрол на хазарта (ЕЕЕП), според който през юли 2025 г. четиримата администратори на профили в социална мрежа са публикували незаконни рекламни публикации за сайтове за хазартни игри, които не притежават необходимия лиценз, уточнява ЕРТ.

Материалите по случая са изпратени на гръцката прокуратура, която е разпоредила извършването на предварителна проверка. При разследването са установени лицата, управлявали въпросните профили, пише БТА.

Според властите заподозрените са използвали известността си като т.нар. инфлуенсъри с последователи, за да популяризират незаконните хазартни услуги. В информацията се посочва също, че рекламираните сайтове са включени в т.нар. „черен списък" на Комисията за надзор и контрол на хазарта, поради което интернет доставчиците са задължени да блокират достъпа до тях, тъй като предлагат нелицензирани услуги за залагания.

Четиримата рекламирали незаконно хазартни игри

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