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Туристи платиха 170 евро за курс от летището до Акропола - шофьорът е арестуван

Бойка Атанасова, Атина

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СНИМКА: Pixabay

Таксиметров шофьор поискал 170 евро за превоз от летище „Елефтериос Венизелос" до района на Акропола, сума, която многократно надвишава официално определената тарифа за този маршрут.

След подадената жалба е започнало разследване, в хода на което полицията е установила както самоличността на водача, така и автомобила. При извършената проверка е констатирано, че шофьорът не притежава необходимото специално професионално разрешително за управление на таксиметров автомобил. В резултат на това е арестуван от служители на Групата за контрол и превенция на пътнотранспортните произшествия.

Случаят е поредният от серия подобни сигнали, регистрирани през последните години, особено през летния туристически сезон, когато засиленият поток от посетители създава предпоставки за злоупотреби с туристи, които не са запознати с официалните таксиметрови тарифи.

Гръцките власти напомнят, че пътниците имат право да изискват касова бележка, да следят дали таксиметровият апарат работи коректно и при съмнения за неправомерно завишени цени или други нарушения незабавно да подават сигнал до компетентните институции, за да бъдат наложени предвидените от закона санкции.

СНИМКА: Pixabay

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