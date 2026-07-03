Трафикантска мрежа за мигранти от Гвиана към Франция бе разбита

Сирийски гражданин на 36-годишна възраст, заподозрян в ръководенето на трафикантска мрежа, прекарваща мигранти през Френска Гвиана към Франция, беше временно арестуван, съобщи днес Фредерик Наон, прокурорът на община Епинал, цитиран от Франс прес.

Разследването започна, след като през октомври миналата година в Бюрото за борба с трафика на мигранти в град Мец бе подаден сигнал за трафикантска мрежа от Сирия, заяви Наон. Ръководителят на мрежата, който също е бил със сирийско гражданство, е живеел в град Епинал.

Прокуратурата също е започнала предварително разследване, което е установило, че "трафикантската мрежа, ръководена от Епинал, е прекарвала сирийски мигранти от родната им страна до Френска Гвиана през Турция, Венецуела и Бразилия", пише БТА.

По-голямата част от тези мигранти са подавали молба за убежище в столицата на Гвиана – Кайен, преди да се установят най-вече в Източна Франция.

В периода между 2021 и 2025 г. близо 400 до 600 мигранти са преминали през мрежата, съобщават следователи. Те са засекли също финансови потоци към чужбина, главно към Бразилия, чрез различни посредници. Прокуратурата в Епинал вече отправи молба към бразилските власти за международно наказателно разследване.

Заподозреният, който беше арестуван в понеделник, е управлявал дружеството "Султана Турс", което е предлагало да плати между 800 и 1000 долара на кандидати, които желаят да се установят във Франция. Следователите намериха "промоционални видеа" в приложението Уотсап.

Днес заподозреният бе предаден на съдебните власти и изпратен в център за предварително задържане до явяването му на 3 септември тази година пред изправителен съд по обвинения в помагачество за влизане, движение и престой на територията на Франция като част от организирана престъпна групировка.