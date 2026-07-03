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Близо 40 души загинаха при падане на автобус в дефиле в Пакистан

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Линейка Снимка: 24 часа

Най-малко 40 души загинаха и още 8 са ранени, след като автобус падна днес в дълбоко дефиле в Пакистан, съобщиха полицейски служители и спасители, предаде ДПА.

Автобусът е пътувал от югозападния град Кета, в провинция Белуджистан, към северозападния град Пешавар, когато се отклонил от пътя и паднал в дефилето, каза представител на полицията.

Шофиране с превишена скорост е най-вероятната причина за инцидента, но разследване ще установи точните обстоятелства, които стоят зад фаталната катастрофа, заяви полицейски служител.

Спасителните екипи са използвали ножици за ламарина и моторни резачки, за да извадят телата на загиналите и да изнесат ранените от автобуса, тъй като при падането превозното средство е било смачкано, каза говорител на аварийните служби, пише БТА.

Линейки са откарали ранените и телата на загиналите до близките болници и клиники, добави той.

Някои от ранените са в критично състояние, добави говорителят и изказа опасения, че броят на жертвите може да се увеличи.

Лошо състояние на пътищата, недобре поддържани превозни средства и режим за безопасност на движението под установените стандарти стават причина за многобройни катастрофи в Пакистан всяка година, довеждайки до смъртта на хиляди хора, сочат статистически данни на правителството, отбелязва ДПА.

Линейка

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