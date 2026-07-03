Гърция започва проверки на Airbnb: Инспектират 1500 имота, глобите достигат 5000 евро

Гръцкото Министерство на туризма започва първата мащабна кампания за проверки на имоти, отдавани за краткосрочно настаняване чрез платформи като Airbnb, Booking.com и други. Първоначално ще бъдат проверени 1500 регистрирани апартамента и къщи, чиито данни вече са предоставени от Независимия орган за публичните приходи (AADE) на регионалните туристически служби.

Проверките поставят началото на практическото прилагане на законовите правила, които са в сила от 1 октомври 2025 г. Целта е да се установи дали имотите отговарят на всички изисквания за безопасност, хигиена и техническа изправност.

Собствениците ще бъдат уведомявани най-малко 10 дни предварително и ще трябва да представят необходимите документи. Ако те са изрядни, проверката може да приключи дистанционно. При липса на документи или съмнения за нарушения инспекторите ще извършат оглед на място.

Според гръцките медии първият списък с 1500 имота вече е изпратен от AADE до компетентните служби. Засега не се съобщава по какви критерии са подбрани обектите, като е възможно те да са избрани на случаен принцип или след анализ на риска.

Съгласно действащото законодателство всички имоти за краткосрочно настаняване трябва да разполагат с валидна застраховка „Гражданска отговорност", сертификат за електрическата инсталация, пожарогасители, детектори за дим, комплект за първа помощ, удостоверение за извършена дезинсекция и дератизация, както и да осигуряват естествено осветление, добра вентилация и климатизация. Имотите трябва да бъдат законно предназначени за жилищни нужди.

При отказ за проверка, липса на задължителните мерки за безопасност или неизпълнение на законовите изисквания се предвижда административна глоба в размер на 5000 евро, като при повторни нарушения санкциите могат да бъдат значително по-тежки.

Всички имоти за краткосрочно отдаване под наем трябва да бъдат регистрирани в специалния регистър на AADE и да притежават регистрационен номер AMA, който задължително се посочва във всяка обява в платформите за настаняване. Собствениците са длъжни също да декларират всяко отдаване под наем и реализираните приходи.

Новата кампания е част от усилията на гръцките власти да повишат безопасността на туристите, да ограничат нелоялните практики и да засилят контрола върху бързо разрастващия се сектор на краткосрочните наеми. Мерките идват и на фона на продължаващия дебат за влиянието на платформите за краткосрочно настаняване върху жилищния пазар в Атина, Солун и останалите туристически райони на страната.