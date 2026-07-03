Белият дом спря плана на Пийт Хегсет за ново изтегляне на US войски от Европа

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е планирал по време на срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел през юни да обяви ново съкращаване на американското военно присъствие в Европа. Инициативата обаче била спряна след намеса на Белия дом, пише „Уолстрийт джърнъл“.

По данни на източници, запознати със случая, предложението е предвиждало допълнително намаляване на американските сили отвъд вече отмененото разполагане на бронетанкова бригада в Полша и по-ранното изтегляне на пехотна бригада от Румъния. След като планът бил представен на държавния секретар и съветник по националната сигурност Марко Рубио, както и на други високопоставени представители на администрацията на президента Доналд Тръмп, той бил отхвърлен.

Вместо да обяви конкретни съкращения, Хегсет съобщил, че Пентагонът започва цялостен преглед на американското военно присъствие в Европа, който може да продължи до шест месеца.

„Нека няма никакво съмнение - това ще бъде истински преглед. Той има за цел да гарантира, че НАТО бързо и необратимо върви към положение, при което Европа ще поеме основната отговорност за собствената си отбрана", заяви Хегсет при откриването на редовната среща на министрите на отбраната на Алианса.

Според изданието случилото се показва, че в администрацията на Тръмп все още няма единна позиция относно темповете и мащаба на евентуално намаляване на американските войски на европейския континент. Президентът нееднократно е настоявал държавите членки на НАТО да увеличат разходите си за отбрана и е предупреждавал, че Алиансът ще понесе последствия, ако съюзниците не поемат по-голяма част от тежестта или не подкрепят американската политика, включително действията срещу Иран.

В същото време острите позиции на Хегсет пораждат безпокойство сред съюзниците на Вашингтон, както и сред законодатели от двете партии в Конгреса. Сред критиците има и влиятелни представители на Републиканската партия, които предупреждават, че подобни стъпки могат трайно да отслабят НАТО и да окуражат Русия.

От Белия дом препратили въпросите по темата към Пентагона. Главният говорител на американското министерство на отбраната Шон Парнел коментира: „Министър Хегсет гарантира, че посланието му е в съответствие с целите и дневния ред на президента и не желаеше да ограничава възможностите му за вземане на решения."

Очаква се въпросът за числеността на американските войски в Европа и увеличаването на разходите за отбрана от страна на съюзниците да бъде сред водещите теми по време на срещата на Доналд Тръмп с лидерите на НАТО в Анкара, Турция, следващата седмица.

Според представители на Алианса домакините се надяват форумът да покаже единство между САЩ и европейските държави, както и силна подкрепа за Украйна във войната срещу Русия. В същото време съществуват опасения, че напрежението около американския президент може да засенчи срещата. По думите на официални представители се обсъжда и отпадането на плановете срещата на върха през 2027 г. да бъде организирана в Албания.

„Съединените щати харчат за НАТО повече от която и да е друга държава, и то с голяма разлика, за да защитават съюзниците си, без да получават никаква полза от това", написа Тръмп в социалните мрежи в четвъртък.

Още през януари новата отбранителна стратегия на Пентагона предвиди постепенно намаляване на американското военно присъствие в Европа. Според документа Вашингтон възнамерява да насочи все повече ресурси към западната част на Тихия океан и Западното полукълбо, като европейските държави поемат основната отговорност за конвенционалната отбрана на континента.

Една от първите стъпки в тази посока беше предприета през май, когато Хегсет внезапно отмени деветмесечната ротация на бронетанкова бригада от базата Форт Худ в Тексас към Полша. Решението предизвика критики както от републиканци, така и от демократи в Конгреса, както и сериозно безпокойство във Варшава, откъдето заявиха пред „Уолстрийт джърнъл", че не са били предварително уведомени.

Изданието твърди още, че решението е изненадало и самия Доналд Тръмп. По информация на негови източници президентът се е свързал с Хегсет, за да попита защо се отнася по този начин към ценен съюзник. Впоследствие Тръмп обявил, че ще изпрати 5000 американски военнослужещи в Полша, макар че до момента не са разположени допълнителни сили.

Въпреки това възможността за ново съкращаване на американското присъствие в Европа остава на дневен ред. Хегсет и главният му политически съветник Елбридж Колби са сред най-активните поддръжници на ограничаването на американските военни ангажименти на континента. Колби от години защитава тезата, че САЩ трябва да съсредоточат основните си ресурси върху сдържането на Китай и да ограничат ангажиментите си извън Азия.

Военният конфликт с Иран допълнително засили тези дебати. Докато Великобритания предостави база за американските стратегически бомбардировачи, използвани при ударите срещу Иран, Испания отказа да предостави свои военни съоръжения за подобни операции. След като германският канцлер разкритикува политиката на администрацията на Тръмп спрямо Иран, американският президент продължи критиките си към Европа и през май заплаши да изтегли американски войски от Германия.

Намеренията на Пентагона предизвикаха реакция и в Конгреса. В проектозакона за военните разходи бяха включени разпоредби, които забраняват числеността на американските сили в Европа да бъде намалена под 76 000 военнослужещи без предварителна оценка на риска от командващия Европейското командване на САЩ и председателя на Комитета на началник-щабовете, както и без официално удостоверяване от страна на Хегсет.

Според запознати напрежението се е засилило още преди срещата на министрите на отбраната на НАТО през юни, когато кабинетът на Хегсет организирал телефонен разговор със законодатели. По време на него министърът не споменал конкретни съкращения, а единствено заявил, че възнамерява да започне преглед на американското военно присъствие в Европа, предаде БГНЕС.