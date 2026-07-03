ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Какво ще стане с Баба Алино - виж оживялата карика...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23161518 www.24chasa.bg

В Иран арестуваха жена, разхождала се по бельо

2024
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Иран

Иранските власти задържаха за кратко жена, излязла да се разхожда по бельо, предаде ДПА. Случаят е отпреди няколко дни в парк в консервативния пустинен град Язд.  В социалните мрежи беше публикувано видео, за което се твърди, че показва жената, носеща лилаво бельо. Твърди се, че авторите на клипа също са задържани.

Според ИРНА жената е освободена и се намира при близките си. В съобщението се споменава за "тежко психично заболяване". Случаят е бил разгледан като приоритетен от прокуратурата, се посочва в съобщението. 

Точните обстоятелства около задържането на жената не са ясни.

Подобен случай имаше наскоро и в Техеран, но тогава студентка се съблече в знак на протест срещу строгите ислямски правила за облеклото в Иран.

Спазването на дрескода в Ислямската република се контролира от така наречената нравствена полиция.

След началото на протестната вълна в Ислямската република през 2022 г. много жени в големите градове на Иран започнаха да нарушават правила като задължителното носене на забрадка, съобщи БТА.

Иран

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)