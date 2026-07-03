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Тръмп ще положи венец в мавзолея на Ататюрк в Анкара

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Ердоган и Тръмп. Снимка: Twitter/@ConflictTR

Американският президент Доналд Тръмп ще положи венец в мавзолея на Кемал Ататюрк в Анкара по време на срещата на върха на НАТО.  Тръмп ще пристигне в турската столица на 7 юли, а програмата на визитата му, както и темите, които се очаква да обсъди с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, вече добиват яснота, информира турската частна телевизия НТВ.

Посещението на Тръмп ще започне с полагане на венец в мавзолея на Ататюрк "Анъткабир", след което той ще се отправи към президентския комплекс в Анкара. След официалното посрещане там Тръмп и Ердоган ще проведат среща на четири очи, последвана от разговори между двете делегации.

Сред основните теми, които се очаква да бъдат обсъдени, са евентуалната продажба на двигатели от САЩ за турския изтребител KAAN, възможното завръщане на Турция в програмата за изтребителите F-35, развитието на ситуацията в Сирия и Газа и други въпроси от двустранния и регионалния дневен ред, посочва НТВ, цитирана от БТА.

След срещите се очаква Ердоган и Тръмп да подпишат двустранни споразумения и да дадат съвместна пресконференция.

На срещата на върха ще присъстват на всичките 32 държави членки на Алианса, включително и България.

Ердоган и Тръмп. Снимка: Twitter/@ConflictTR

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