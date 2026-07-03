Заподозряната за атентата срещу украинския олигарх в Монако е избягала в Германия

Заподозряната за атентата срещу украинския олигарх Вадим Ермолаев в Монако е избягала в Германия, съобщиха на пресконференция властите в Княжеството. Според заместник прокурора Морган Рeмон предполагаемата извършителка не е действала сама. Потвърдено е, че основният заподозрян е жена, "преоблечена като мъж", предаде Франс прес.

Това е 39-годишната украинка Анастасия Березовска, чието последно известно местожителство е в Германия. Тя е избягала през Франция, а след това и през Италия и други европейски държави отново в Германия с наета оттам кола, уточни на кратка пресконференция Ремон, цитиран от Ройтерс. Интерпол днес издаде червена бюлетина за нейното издирване.

В понеделник вечерта бе оставен колет с бомба на входа на малка жилищна сграда в Монако, в квартал, граничещ директно с френска територия. Малко след това взривното устройство се задействало - в момента, когато трима от обитателите на сградата – една двойка и 13-годишен тийнейджър – се прибирали у дома, като и тримата са били тежко ранени. Ермолаев е бил с дългогодишната си любовница си Анна и общият им син. Жената е с откъстнати крака и се бори за живота си.

Беше разпространена снимка от видеонаблюдение, за която се предполага, че показва заподозрян за атаката. На нея се вижда човек, когото повечето хора приеха за мъж, с лице, скрито от черна рибарска шапка, облечен в светли панталони и черна блуза.

"По-пълният преглед на записите от градските камери за видеонаблюдение" и показанията на човек, който е влязъл в контакт със заподозряната, позволиха "разследването да се насочи към жена", която е извършвала няколко огледа в дните преди експлозията и "се е маскирала като мъж", уточни Раймон, съобщи БТА.