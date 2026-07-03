Висш ирански генерал се появи публично преди погребението на Али Хаменей (Видео, снимки)

Високопоставен ирански генерал, който не се беше появявал публично от месеци, беше заснет по време на церемонията в памет на убития върховен лидер аятолах Али Хаменей. Междувременно в страната тече 6-дневното погребение.

Снимки, публикувани в четвъртък вечерта от иранските държавни медии, показват генерал Ахмад Вахиди, който ръководи паравоенния Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Твърди се, че е присъствал на среща, посветена на погребението на Хаменей, съобщава nbcnews.

По-късно Вахиди е видян да седи до ковчега на Хаменей по време на по-малка възпоменателна церемония, проведена в четвъртък вечерта в близост до бившия дом на върховния лидер в центъра на Техеран, съобщава "Асошиейтед прес". Генерал Ахмад Вахиди СНИМКА: X/@ElyarMakuyi

Ирански официални представители се събраха в Техеран в петък, за да отдадат последна почит на Хаменей. Очаква се погребението му да бъде демонстрация на сила, с която режимът да покаже, че запазва контрола над страната въпреки опустошителните удари на САЩ и Израел.

На снимки, публикувани от "Асошиейтед прес" и Getty Images, се виждат огромни тълпи, обградили ковчега с тленните останки на Хаменей в петък сутринта. Някои от присъстващите плачат, докато отдават почит на лидер, почитан от едни и ненавиждан от други.

Пред Голямата джамия „Имам Хомейни Мосала" членове на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция коленичат в знак на почит. По време на управлението на Хаменей КГИР се превърна в най-влиятелната военна, политическа и икономическа сила в Иран. Част от мащабните погребални церемонии на Али Хаменей СНИМКА: X/@BashaReport

Очаква се милиони иранци да се поклонят пред паметта на Хаменей, който управлява страната близо четири десетилетия. Събирането за поклонението и погребението ще бъде в рязък контраст с масовите национални протести през януари, които бяха потушени с кървави репресии от силите за сигурност, довели до хиляди жертви и предизвикали международен отзвук.

Мерките за сигурност в Техеран са изключително засилени. Кметът на града заяви, че погребението може да се превърне в най-голямото единично събитие в съвременната история на столицата, като организаторите очакват между 15 и 20 милиона души.

Движението по улиците е слабо. Макар магазините все още да работят, се очаква те да затворят през официалния период на траур. Властите призовават хората, които не могат да стигнат до центъра с автомобил, да оставят колите си край магистралите в покрайнините на града и да използват автобуси до централната част на Техеран. Общественият транспорт също е безплатен по време на траурните събития.

Хаменей беше убит на 86-годишна възраст заедно с членове на семейството си, включително дъщеря си, зет си и свое внуче, в началото на войната с Иран на 28 февруари, когато Съединените щати и Израел започнаха мащабни удари срещу Ислямската република.

Неговият син Моджтаба Хаменей, който е бил ранен при атаката, пое ръководството през март, след като беше назначен за нов върховен лидер на Иран. Той обаче все още не се е появявал публично, а състоянието му остава предмет на спекулации.

Из целия Техеран са изложени снимки на Хаменей – от първите години на управлението му до последните му дни – в навечерието на погребалните шествия, на които се очаква да присъстват милиони хора.

Поклонението пред ковчега и молитвите са насрочени за събота и неделя в Голямата джамия „Мосала" в Техеран, а погребалното шествие ще премине по улиците на столицата в понеделник.

Отделни възпоменателни церемонии ще се състоят и в свещения град Кум, както и в Ирак. В крайна сметка Хаменей ще бъде погребан в четвъртък в родния си град Машхад, където се намира най-значимото шиитско светилище в Иран.

Датата на погребението беше официално потвърдена едва миналия месец, няколко дни преди подписването на меморандум за разбирателство между САЩ и Иран, целящ прекратяване на бойните действия.

Оттогава усилията за постигане на траен мир не дават резултат. Последните преговори в катарската столица Доха не доведоха до съществен напредък.