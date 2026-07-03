Руският град Новоросийск спря продажбата на бензин на частни лица заради задълбочаващата се криза с горивата в цялата страта вследствие на украинските удари по рафинерии в цялата страна.

Властите в най-голямото руско черноморско пристанище за износ на петрол, съобщиха, че за снабдяване с бензин на общинските служби, предприятията и бизнеса ще бъдат издавани специални горивни карти. Продажбата на дизелово гориво продължава на осем бензиностанции.

В курортния град Анапа на брега на Черно море казаци (полуофициални формирования, следящи за поддържането на реда) съдействат за предотвратяване на конфликти по бензиностанциите, където се образуват дълги опашки от автомобили, съобщиха местните власти.

В Анапа шофьорите могат да купуват до 20 литра бензин за автомобил. Според местните власти това е съкратило времето за изчакване на бензиностанциите до 30–40 минути при до четири часа преди въвеждането на ограниченията.

Украинските удари по руска енергийна инфраструктура, последвали руските атаки срещу украински енергийни обекти, принудиха третия по големина производител на петрол в света да внася бензин от страни като Индия. В редица руски региони бяха въведени ограничения за количествата гориво, които могат да бъдат закупени, както и други мерки за справяне с недостига.

На много места се стигна до конфликти и дори бой между хора, чакащи за гориво. Някои от тях дори спят пред бензиностанциите, за да могат да закупят бензин.

Полицията в Краснодарския край съобщи, че е задържала двама мъже, след като в автомобила им са открити 1000 литра бензин АИ-95. Те са заподозрени, че са препродавали горивото на по-високи цени, съобщи БТА.

В четвъртък руското правителство разреши на рафинериите за срок от шест месеца, до края на годината, да произвеждат бензин и дизелово гориво с по-високо съдържание на сяра като част от мерките за овладяване на горивната криза.

Недостиг на гориво има и в столицата Москва. Украйна извади от строя и последната московска рафинерия, което задълбочава кризата с горива в руската столица.