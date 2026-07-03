Търсят оператори на дронове за защита на Москва, заплатата е 1950 долара

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Най-големият руски сайт за намиране на работа публикува обява за оператори на дронове, които да охраняват въздушното пространство над Москва, като не се изисква предишен опит, информира Ройтерс. Заплатата започва от 150 000 рубли (1950 долара) на месец, което е по-малко от средната за столицата, която е над 200 000 рубли.

В обявата се посочва, че се търсят кандидати за доброволчески отряд, наречен Боен резерв на армията, на който е възложена задачата "да гарантира сигурността на столицата, като използва съвременни технически решения и системи за наблюдение".

"Ще работите с високотехнологично оборудване, предназначено за защита на градската среда", се посочва в съобщението.

Описанието на длъжността включва подготовка преди полет и управление на дронове, "извършване на разузнавателни мисии и на полети за събиране на данни, както през деня, така и през нощта".

От кандидатите се изискват само "основни технически умения" и желание за развитие в тази област.

В отзив за работодателя човек, представящ се като "водещ инспектор", написа: "Отличен, сплотен екип; имаше страхотни възможности за развитие, положителна корпоративна култура, възможност да избирам работа, която отговаря на интересите ми, и подкрепа от ръководството. Заплатата се определя според резултатите, което означава, че можете да увеличите доходите си."

Ройтерс не успя да установи кога обявата е била публикувана за първи път, но тя е актуализирана на 1 юли, пише БТА.

През юни Украйна засили атаките с дронове срещу Москва, включително нанесе два удара в рамките на три дни срещу голям нефтопреработвателен завод, който се намира в пределите на околовръстния път на града.

Кремъл заяви, че се предприемат мерки за засилване на отбраната на Русия срещу подобни атаки. Тази седмица Русия нанесе най-смъртоносния си удар за годината срещу Киев, при който загинаха най-малко 30 души, посочва Ройтерс.