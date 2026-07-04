Как Доналд Тръмп спечели над 1 млрд. долара от крипто, а инвеститорите му губят

Президентът Доналд Тръмп пусна своя мемекойн $TRUMP в дните преди втората си инаугурация, с което даде старт на администрация, подкрепяща криптовалутите и на доходоносен семеен бизнес.

Това начинание донесе на Тръмп стотици милиони долари миналата година, като част от общите му печалби от криптовалути, които надхвърлиха 1 милиард долара.

Повечето инвеститори в мемекойна $TRUMP обаче не бяха такива късметлии, съобщава "Си Ен Ен".

$TRUMP постигна мигновен успех, като според CoinMarketCap пазарната му оценка е скочила до 15 милиарда долара. Сега той струва едва 400 милиона долара 0 срив от 97%.

Но цената на мемекойна е без значение за Тръмп. Дори докато инвеститорите в него губеха пари, Тръмп жънеше печалбите.

Тръмп приписа огромното увеличение на богатството си през 2025 г. на фондовия пазар.

„Знаете ли защо печеля - защото фондовият пазар се покачва. Всички печелят", заяви Тръмп пред репортери в съвместната база „Андрюс" преди полет за Северна Дакота.

Той не греши, че пазарът увеличава портфейлите на американците: хората, които са инвестирали в индекса S&P 500 през 2025 г., са реализирали солидна възвръщаемост от 17,9% върху инвестициите си.

Но не това се става в случая. Криптовалутите, а не акциите, са допринесли за по-голямата част от увеличението на нетната стойност на Тръмп през миналата година. От това много малка част е дошла от преки инвестиции в криптовалути.

Вместо това през 2025 г. Тръмп е получил по-голямата част от криптопарите си от такси за транзакции и лицензиране, както и от други приходи, свързани с монетите, които компанията му е продала на търговци. Компаниите на Тръмп са мажоритарни собственици на токените, като филиалите на „Тръмп Организейшън" – CIC Digital и Fight Fight Fight LLC – контролират 80% от предлагането на монетата.

В интервю за CNBC Тръмп защити печалбите си от криптовалути, като заяви, че е спазил закона, като е упълномощил пълнолетните си деца да управляват личните му финанси, докато е на поста.

„Аз съм наистина добър бизнесмен, спечелих пари, спечелих огромна сума пари, повече, отколкото някога бих си помислил, че ще спечеля", каза Тръмп пред Джо Кернен от CNBC.

„И позволявам на хора да ги инвестират, дори не говоря с тях, дори не знам кои са, но парите се дават на големи фирми... синът ми Ерик се занимава с това, аз не разговарям с него за такива неща. Мисля, че би ми било позволено, дори не съм сигурен какъв е статутът, но не го правя", посочи още той.

На въпрос дали е знаел за огромните си криптоактиви, Тръмп каза пред CNBC: „Не, но това е нещо, за което бих могъл да знам, нали? Искам да кажа, няма нищо незаконно. Няма нищо лошо в това."

Тръмп ще спечели от пазарната стойност на своя мемекойн. Но независимо дали $TRUMP се е повишил или понижил, той е печелил транзакционни такси всеки път, когато $TRUMP е бил купуван или продаван.

Между своя мемекокн и други криптовалутни токени, свързани с World Liberty Financial LLC – фирма, управлявана отчасти от синовете му Ерик и Доналд Тръмп-младши, Тръмп е реализирал нетна печалба от над 526 милиона долара от продажбата на токени.