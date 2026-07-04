Събитията, променили Америка (Снимки)

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САЩ отбелязват 250 години от създаването си - юбилей, който ни кара да се замислим за това как се развива една от най-влиятелните държави в съвременната история. За този период страната преминава през войни, икономически кризи, технологични и научни пробиви, както и редица дълбоки промени в обществото, които неведнъж пренареждат облика ѝ.
Американската история е белязана от ключови събития, които променят това как властта и хората си взаимодействат, които разклащат доверието в институциите, както и такива, които променят ролята на Вашингтон на световната сцена. В същото време напредъкът в науката, икономиката и гражданските права дава нов тласък на страната и разширява границите на това какво американци приемат за възможно. Ако погледнем назад, ще видим, че този 250-годишен път, който Америка е извървяла досега, е осеян от кризи, възходи и резки обрати, които постоянно оформят националната идентичност и влиянието на страната в света - ето някои от най-значимите.
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