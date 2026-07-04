Събитията, променили Америка (Снимки)

САЩ отбелязват 250 години от създаването си - юбилей, който ни кара да се замислим за това как се развива една от най-влиятелните държави в съвременната история. За този период страната преминава през войни, икономически кризи, технологични и научни пробиви, както и редица дълбоки промени в обществото, които неведнъж пренареждат облика ѝ.

Американската история е белязана от ключови събития, които променят това как властта и хората си взаимодействат, които разклащат доверието в институциите, както и такива, които променят ролята на Вашингтон на световната сцена. В същото време напредъкът в науката, икономиката и гражданските права дава нов тласък на страната и разширява границите на това какво американци приемат за възможно. Ако погледнем назад, ще видим, че този 250-годишен път, който Америка е извървяла досега, е осеян от кризи, възходи и резки обрати, които постоянно оформят националната идентичност и влиянието на страната в света - ето някои от най-значимите.

Дата, която ще живее в позор - така президентът Франклин Д. Рузвелт определя изненадващото нападение над Пърл Харбър от Япония на 7 декември 1941 г. Атаката разтърсва американския народ, а едва ден по-късно САЩ влизат пряко във Втората световна война - повратен момент в глобалната история. Снимка: СНИМКA: Getty Images

“Имам една мечта”, казва в легендарната си реч през 1963 г. Мартин Лутър Кинг пред 250 хил. души по време на Похода до Вашингтон за свобода и работа. В емблематичната си 17-минутна реч Кинг призовава за край на расизма и утвърждаване на гражданско равенство. Събитието се смята за повратен момент от Движението за граждански права в САЩ, като оказва силно влияние за приемането на Закона за гражданските права година по-късно. Снимка: СНИМКA: Getty Images

Убийството на Джон Ф. Кенеди на 22 ноември 1963 г. в Далас е една от най-дълбоките травми на обществото на САЩ. Предполагаемият стрелец е убит само два дни по-късно, а мнозина започват да се съмняват, че цялата истина някога ще бъде разкрита. Смъртта на Кенеди слага край на период на оптимизъм в САЩ, а кадрите от атентата, погребението и образът на окървавената първа дама Джаки, облечена в розово, стават символ на изгубената невинност на Америка. Снимка: СНИМКA: Getty Images

“Една малка крачка за човека, един голям скок за човечеството” - думите на Нийл Армстронг, когато през 1969 г. става първият човек, стъпил на Луната, са едни от най-емблематичните в историята ни изобщо. За САЩ обаче това не е само връх на научните постижения, а символ на лидерство в хода на Студената война. Мисията “Аполо” 11 вдъхновява цяло поколение да преследва цели в сферата на науката и инженерството и го дарява с надежда, че всичко е възможно. Снимка: СНИМКA: Getty Images

Войната във Виетнам е един от онези трагични моменти, които завинаги променят два народа. Над 2 млн. виетнамски цивилни губят живота си, а силната отрова “Агент Ориндж”, използвана от САЩ за унищожаване на горите, води до страданието на три поколения виетнамци, които се раждат с малформации. Поне милион военни от Виетнам и 58 хил. американци също губят живота си. В САЩ има масови антивоенни протести, а разкрития като “Пентагона пейпърс” рушат доверието във властите. Снимка: СНИМКA: Getty Images

Един от най-запомнящите се моменти в разгара на антивоенните настроения в САЩ е музикалният фестивал “Уудсток”. Под мотото “3 дни мир и музика” през 1969 г. 500 хил. души се събират под звуците на Джими Хендрикс, Джанис Джоплин, Сантана и др. Въпреки че присъстващите са в пъти повече от очакваното, масово се вземат наркотици, по-конкретно ЛСД, а хигиенните условия са лоши, няма съобщени инциденти. “Уудсток” е културен момент, който променя завинаги възприятието за музика и за свободата на изразяване. Снимка: СНИМКA: Getty Images

Еталонът за политически скандал и корупция - това е “Уотъргейт”. Случаят разтърсва САЩ и води до криза, която завършва с оставката на президента Ричард Никсън през 1974 г. Скандалът разкрива мащаба на злоупотребите с власт в Белия дом и трайно подкопава доверието в институциите. Снимка: СНИМКA: Getty Images

11 септември 2001 г. променя завинаги Америка, след като атаките срещу WTC в Ню Йорк срутват Кулите близнаци и водят до смъртта на 2606 души от 70 страни. Шокът от случилото се обединява американския народ, но е и началото на трансформация в системите за сигурност на САЩ. Спорната "Война срещу тероризма" се превръща в основа на американската външна политика през следващите години, включително войните в Афганистан и Ирак. 9/11 е линията, която разделя съвременната американска история на "преди" и "след". Снимка: СНИМКA: Getty Images

Ураганът Катрина през 2005 г. остава в паметта като една от най-тежките природни катастрофи в съвременната история на САЩ, както и най-скъпата - щетите са оценени на над 125 млрд. долара. Мащабът на трагедията в Ню Орлианс е неописуем, а бедствието разкрива сериозни пропуски в реакцията на властите при кризи. Катрина става символ на социалното неравенство, тъй като най-силно пострадали са кварталите, където живеят уязвими и бедни общности. Снимка: СНИМКA: Getty Images