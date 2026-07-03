Служители от бюфета на турския парламент бяха осъдени за сексуален тормоз на непълнолетни стажантки. Съд в Анкара осъди на първа инстанция с лишаване от свобода четирима бивши служители, като оправда петия обвиняем по делото, съобщи вестник „Търкиш минит".

Те са работили в кафенето на парламента, където според прокуратурата четири момичета на възраст под 18 години са били сексуално малтретирани или тормозени, докато са били на стаж в в рамките на държавна програма за професионално образование и обучение на работното място.

Съдът е определил за Дурмуш Угурлу седем години и четири месеца затвор, за Реджеп Севен – шест години и три месеца, за Халил Илкер Гюнер – две години и четири месеца и за Ибрахим Бешлиоглу – две години и три месеца по обвинения, свързани със сексуално малтретиране или тормоз над непълнолетни.

Петият обвиняем по делото - Рамазан Четин, е бил оправдан поради липса на доказателства за извършено престъпление, съобщава БТА.

По време на заключителното заседание и петимата обвиняеми са отрекли обвиненията и са поискали оправдателна присъда, припомня изданието. Делото започна, след като в края на 2025 една от стажантките подаде жалба в полицията, в която твърдеше, че е била сексуално тормозена от служител в кафенето по време на стажа си в парламента. По-късно прокуратурата повдигна обвинения срещу петима служители за сексуално малтретиране или тормоз над четири непълнолетни лица.

В хода на разследването обвиняемите първоначално бяха арестувани и по-късно освободени, но по-висша съдебна инстанция разпореди повторното им арестуване до края на съдебния процес.

Въпросното дело не е първото, свързано с обвинения в неправомерно сексуално поведение срещу парламентарни служители. През 2018 г. парламентът е обявил, че мъж от персонала е тормозил 16-годишна стажантка в Меджлиса и че същият е бил уволнен след вътрешно разследване.