ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илияна Йотова се срещна с представители на Съвета ...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23162809 www.24chasa.bg

Служители от бюфета на турския парламент бяха осъдени за сексуален тормоз на непълнолетни стажантки

2076
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Едно от момичетата е подало сигнал. СНИМКА: Pixabay

Служители от бюфета на турския парламент бяха осъдени за сексуален тормоз на непълнолетни стажантки. Съд в Анкара осъди на първа инстанция с лишаване от свобода четирима бивши служители, като оправда петия обвиняем по делото, съобщи вестник „Търкиш минит".

Те са работили в кафенето на парламента, където според прокуратурата четири момичета на възраст под 18 години са били сексуално малтретирани или тормозени, докато са били на стаж в в рамките на държавна програма за професионално образование и обучение на работното място.

Съдът е определил за Дурмуш Угурлу седем години и четири месеца затвор, за Реджеп Севен – шест години и три месеца, за Халил Илкер Гюнер – две години и четири месеца и за Ибрахим Бешлиоглу – две години и три месеца по обвинения, свързани със сексуално малтретиране или тормоз над непълнолетни.

Петият обвиняем по делото - Рамазан Четин, е бил оправдан поради липса на доказателства за извършено престъпление, съобщава БТА.

По време на заключителното заседание и петимата обвиняеми са отрекли обвиненията и са поискали оправдателна присъда, припомня изданието. Делото започна, след като в края на 2025 една от стажантките подаде жалба в полицията, в която твърдеше, че е била сексуално тормозена от служител в кафенето по време на стажа си в парламента. По-късно прокуратурата повдигна обвинения срещу петима служители за сексуално малтретиране или тормоз над четири непълнолетни лица.

В хода на разследването обвиняемите първоначално бяха арестувани и по-късно освободени, но по-висша съдебна инстанция разпореди повторното им арестуване до края на съдебния процес.

Въпросното дело не е първото, свързано с обвинения в неправомерно сексуално поведение срещу парламентарни служители. През 2018 г. парламентът е обявил, че мъж от персонала е тормозил 16-годишна стажантка в Меджлиса и че същият е бил уволнен след вътрешно разследване.

Едно от момичетата е подало сигнал. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)