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Тропическата буря "Майсак" връхлетя Южен Китай, полети и фериботи се отменени

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Тропическа буря Снимка: Pixabay

Тропическата буря „Майсак" връхлетя островната провинция Хайнан в Южен Китай, навлизайки над сушата с максимална скорост на вятъра от 23 метра в секунда в центъра си. Това наложи отмяна на самолетни полети, железопътни и морски превози, съобщи Ройтерс.

Очаква се бурята да причини поройни валежи в Хайнан, както и в провинциите Гуандун, Гуейчжоу и Хунан и в автономния район Гуанси-Чжуан.

В някои райони на провинция Хайнан могат да паднат валежи до 350 милиметра за 24 часа, съобщи китайската национална метеорологична служба.

Международното летище „Саня Феникс" в Хайнан временно преустанови излитанията и кацанията, след като от сутринта 92 полета бяха отменени, съобщи Китайската държавна телевизия.

Пътническите фериботни линии през протока Цзюнчжоу бяха напълно спрени и няма да работят един до два дни.

Властите призоваха да се засили наблюдението и евакуациите на населението от рисковите райони, като нарече задачите по предотвратяване на наводненията „сложни и тежки", съобщи БТА.

Тропическа буря Снимка: Pixabay

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