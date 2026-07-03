Израел искал да ликвидира екипа за мир на Иран

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Израел е планирал да ликвидира иранския преговорен екип, който е отговорен за постигането на края на войната със САЩ. Това разкриха източници, близки до правителството на САЩ.

Вашингтон толкова се е опасявал от тази възможност, че дори е помолил страните от Близкия изток да предупредят Техеран за плановете на Тел Авив, пише “Ню Йорк Таймс”.

Според американците Израел бил набелязал външния министър Абас Арагчи и председателя на парламента Мохамед Багер Калибаф. Ако срещу тях бъде извършено покушение, преговорите за мир биха се провалили.

В петък в Иран започнаха приготовленията за 6-дневната погребална церемония на бившия върховен лидер на страната Али Хаменей.

Аятолахът бе убит на 28 февруари от силите на САЩ и Израел, които започнаха войната с режима в Техеран.

Церемонията на погребението започва в събота и е замислена като епична демонстрация на лична скръб, национална сила, устойчивост и социално сплотеност, твърдят иранските власти. Кметът на Техеран - Алиреза Закани, прогнозира, че на погребението ще присъстват около 20 милиона души.

Новият върховен лидер Моджтаба Хаменей не се очаква да присъства на погребението. Той беше тежко ранен при същия американско-израелски удар, при който загина баща му, и оттогава не е виждан на живо.

