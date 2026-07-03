И Италия против санкции срещу руския патриарх, Ватиканът повлиял (Обзор)

Италия се присъедини към позицията на България да не се налагат санкции на руския патриарх Кирил, съобщиха трима анонимни дипломати пред “Политико”.

В началото на юни главният дипломат на Европейския съюз Кая Калас предложи на религиозния водач да му бъде забранено да влиза на територията на блока. Кирил е близък съюзник на руския президент Владимир Путин и през годините многократно е защитавал войната в Украйна.

Мерките срещу патриарха трябваше да са част от 21-ия пакет от санкции срещу Русия, който продължава да се обсъжда в Брюксел. Ходът срещу Кирил се сблъска с възраженията на България, но и с резервите на Италия, което на дипломатически език означава опасения, които трябва да бъдат решени без вето.

Според един от дипломатите позицията на Рим е повлияна от Ватикана. Той твърди, че Светият престол изпитва безпокойство от санкциите срещу лидера на християнска деноминация.

На 18 юни премиерът Румен Радев обяви от Брюксел, че ще наложи вето на новия пакет мерки срещу Русия. Той призова религията и политиката да не се смесват по повод искането на ЕС патриарх Кирил също да бъде санкциониран.

“Нека не смесваме политиката с религията. Днес в София казах, че времето на кръстоносните походи отмина. Тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката, виждаме, че засяга културата и спорта, а сега остава да обхване и религията. Да, ще наложим вето”, заяви Радев.

Възражения срещу налагането на санкции на Кирил дойдоха и от Българската православна църква. На 26 юни на въпрос дали ще подкрепи отпадане на санкциите за руския патриарх, българският патриарх Даниил отговори, че това определено би била една смела постъпка.

“Не мислим, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постига този интерес и този ефект, който налагащите санкцията мислят”, предупреди той.