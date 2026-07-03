Украинка, дегизирана като мъж, взривила олигарха Ермолаев (Обзор)

Анастасия Березовска избягала в Италия, има татус на змия на ръката и говори немски

Украинката Анастасия Березовска е главната заподозряна за покушението срещу олигарха Вадим Ермолаев в Монако, при което след мощен взрив тежко пострадаха той и любовницата му Анна Насобина, а 13-годишният им син се размина с по-леки травми.

Самоличността на 39-годишната Березовска беше разкрита от Интерпол, които я издирват с червена бюлетина. На сайта на международната полицейска организация се посочва, че Березовска говори немски, има тъмна коса и татуировка, вероятно на змия, на дясната си ръка от рамото до лакътя.

В бюлетината на Интерпол, която по същество е искане до правоохранителните органи по целия свят да открият и арестуват заподозряната, пише още, че Березовска се издирва в Монако за опит за убийство, поставяне на взривно устройство с престъпно намерение и конспирация. Главният прокурор на Монако Стефан Тибо потвърди, че бегълката в момента е регистрирана като

пребиваваща в Германия

Разследващи коментираха пред “Дейли мейл”, че Анастасия най-вероятно се е пробвала да се дегизира като мъж по време на нападението, но свидетел я е разпознал. Заместникът на Тибо Морган Реймънд отбеляза, че предвид сложността на бомбата Березовска вероятно не е действала сама.

По-рано тази седмица в Монако бяха арестувани двама души, но после освободени заради липса на доказателства, че са свързани с покушението. Тибо смята, че заподозряната е избягала заедно със съучастници в Италия, но е

възможно да е стигнала чак до Балканите

Березовска беше заснета пред “Двореца на Слънцето” - разкошния жилищен блок на Ермолаев, където малко преди 21 ч на 29 юни поставената от украинката раница се взриви, след като бомбата в нея е била задействана от телефон.

Експлозията остави Насобина без крака, а както тя, така и Ермолаев са с тежки рани от шрапнели и изгаряния. Близък до разследването източник посочи, че Анастасия е била разпозната от свидетел. Камери са заснели как жената е избягала пеша през границата към Франция. След това тя се е насочила към град Босолей, а оттам е продължила пътя си към Италия, смятат разследващите. Те предупреждават, че тя е въоръжена и опасна и към нея трябва да се подхожда с изключителна предпазливост.

