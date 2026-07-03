Румъния с нови обвининения към инфлуенсъра Андрю Тейт - прал пари и участвал в трафик на непълнолетна

Румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма излезе с нови обвинения срещу скандалния инфлуенсър Андрю Тейт и брат му Тристан. Двамата бяха призовани в централата на ведомството в Букурещ, където прокурорите ги уведомиха за сливането на две наказателни дела и за разширяването на наказателното преследване срещу тях.

Към обвиненията за трафик на хора и изнасилване, които бяха в основата на делото, върнато от съдиите в края на 2024 г., прокурорите добавиха пране на пари, оказване на натиск върху свидетели, избягване на изпълнението на заповеди за запор и съучастие в трафик на непълнолетно лице. Андрю и Тристан Тейт са обвинени и че са спечелили над 1 милион долара за период от седем години чрез експлоатация на жертва, която е била на 17 години към момента на вербуването.

Разследващите посочват, че в периода между януари 2023 г. и януари 2024 г. Андрю Тейт е заплашвал две жертви и двама свидетели със съдебни дела, искания за огромни обезщетения и разкриване на лична информация, опитвайки се да ги принуди да оттеглят показанията си пред прокурорите или да дадат лъжливи показания. Той е обвинен и в продажбата на пет луксозни автомобила на физически лица или компании във Великобритания, въпреки наложената му забрана за подобни действия, съобщава БТА.

Андрю Тейт е един от най-скандалните инфлуенсъри в света. Той е роден в САЩ, израства в Англия, а през 2017 г- с брат му се преместват в Румъния.

Първата му поява в масовите медии е в британското риалити шоу "Big Brother". Той е отстранен от предаването, след като в интернет се появява видео, на което удря жена с колан. Той е и бивш световен шампион по кикбокс. Голяма част от съдържанието му е остро критикувано от правозащитни организации като дълбоко женомразко, заради което бе отстранен от повечето социални мрежи.

За Тристан Тейт прокурорите твърдят, че в периода 2018–2021 г. той е вербувал три пострадали лица, като ги е заблуждавал относно наличието на истински романтични чувства, след което ги е експлоатирал сексуално, използвайки принуда и емоционално изнудване, за да ги накара да създават порнографски видеоклипове или да участват във видеочат дейности.

От Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма посочват:

„Той (Тристан Тейт) е обвинен и в това, че е подпомагал съучастника си (Андрю Тейт) – в периода между ноември 2014 г. и декември 2021 г. – при сексуалната експлоатация на непълнолетна жертва (на 17 години по това време), която съучастникът е вербувал. Това подпомагане е включвало задържане на жертвата чрез измама, управление на нейните акаунти за видеочат и следене както на дейността ѝ, така и на наложените ѝ финансови цели. По този начин обвиняемите (членове на едно и също семейство) са получили приблизително 1 530 000 щатски долара от експлоатацията на жертвата".

Тристан Тейт е обвинен и в сплашване на 11 свидетелки, за да не дават показания или да дадат неверни показания пред прокурорите. Освен това, подобно на Андрю Тейт, той е продал луксозен автомобил, въпреки че не е имал право на това.

От Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма съобщават, че са иззели пет луксозни автомобила, собственост на двамата братя.

Днес, на излизане от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма, Андрю Тейт се обърна към журналистите с коментара: „Казаха ми, че съм много красив - най-красивият мъж в Румъния". В момента той се намира под домашен арест-