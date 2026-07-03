Арестуваха турски стендъп комедиант заради подигравки с Корана и Ердоган

Турския стендъп комедиант Дениз Гьокташ бе арестуван от полицията при прибирането си в Истанбул. Той е разследван заради авторското си комедийно шоу "Мъртво море", излъчено и в Ютюб, което оскърбявало религиозните мюсюлмански ценности на част от турската нация и обиждало турския президент.

Шоуто, което за пръв път бе представено на сцената на театър "Харбие" в Истанбул на 1 юни, стана изключително популярно в социалните медии с 8,5 милиона гледания само за седмица.

Комедиантът обаче си навлече гнева на част от населението и политиците заради предполагаеми подигравки със съдържанието на свещената за мюсюлманите книга - Корана, посочва "Джумхуриет".

"Първите три книги бяха добри, преводът на четвъртата е слаб. Според мен от четирите книги тази е най-добра, най-малкото е смело твърдение за VII век. Освен това поставя пишещия в много трудно положение – дори да ни хрумне нова идея, вече сме казали, че „това е последната книга", цитират медии думите на комедианта, който вероятно говори за четирите основни авраамически свещени писания (Тора, Псалмите, Евангелието и Корана).

Достъпът до някои публикации в мрежата "Екс", съдържащи откъси от шоуто на Гьокташ, беше блокиран с мотив за „защита на националната сигурност и обществения ред".

Според обвиненията към Гьокташ при разследването на комедийното шоу са установени елементи, които представляват вина и подлежат на наказание според турското наказателно право.

Когато бе съобщено за призовката за задържането му, комедиантът беше в чужбина, откъдето каза, че щом се върне, ще се яви в полицията. При завръщането му вчера Дениз Гьокташ бе задържан при паспортната проверка на летището и бе отведен с белезници, което предизвика протести в опозиционните среди.

Над 3 часа е продължило обсъждането на мярката на популярния стендъп комедиант в съда, пред който в негова подкрепа се беше събрала голяма група граждани. Там, в знак на солидарност с Гьокташ, беше и възстановеният със съдебно решение председател на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Кемал Кълъчдароглу.

Пред съда Дениз Гьокташ е отхвърлил обвиненията, като е обяснил, че всичко казано в неговото шоу е в рамките на хумора, съобщава БТА. Въпреки това той остава в ареста.

„Не мисля, че в изпълнението имаше някакво изказване, което би могло да се тълкува по този начин. Текстът в това стендъп шоу е от сценарий, който подготвих предварително", е заявил комедиантът пред съдията, посочва в. "Джумхуриет".

Дениз Гьокташ е роден през 1995 г. в Анкара. Учи в Близкоизточния технически университет, катедра „Строително инженерство". По-късно се прехвърля в катедра „Психология" на същия университет и завършва бакалавърската си степен там. След това получава магистърска степен по кино и телевизия в университета „Кадир Хас".

Гьокташ започва стендъп кариерата си през 2019 г. в комедийния клуб „ТузБибер", където бързо привлича внимание и започва кариерата си като стендъп комедиант .