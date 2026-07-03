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Арестуваха непълнолетен в Белград за изнудване на стойност два милиона евро

Теодора Енчева, БТА

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Арестуваха непълнолетен в Белград за изнудване на стойност два милиона евро СНИМКА: Пиксабей

Непълнолетен е заподозрян в участие, заедно с други лица, в опит за изнудване на стойност два милиона евро от собственици на няколко бизнес обекта в град Белград, съобщи Министерството на вътрешните работи на Сърбия на сайта си.

Служители на Министерството на вътрешните работи, отдела за криминални разследвания и Службата за борба с организираната престъпност извършиха ареста в сътрудничество със Службата за борба с престъпността, Техническата дирекция, полицейското управление в Белград и Бюрото за разследване на престъпления

Непълнолетният, който е на 17 години, е заподозрян в участие, заедно с други лица, в опит за изнудване на два милиона евро от собствениците на няколко търговски обекта в град Белград.

След изслушването му съдията по предварителното производство разпореди задържане до 30 дни.

Арестуваха непълнолетен в Белград за изнудване на стойност два милиона евро СНИМКА: Пиксабей

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