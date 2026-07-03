ООН: Над 600 000 ливанци се завърнаха по домовете си от началото на примирието

Над 600 000 разселени ливанци вече са се завърнали по домовете си от началото на примирието, сключено в края на миналия месец между Израел и „Хизбула", съобщава Международната организация за миграция (МОМ) – част от системата на ООН, цитирана от АФП.

Според организацията, събрала данни към 22 юни, общо 646 107 души са били принудени да напуснат домовете си по време на конфликта, като близо 500 000 от тях все още не са се върнали. По-голямата част от разселените са жители на Южен Ливан и южните предградия на Бейрут, пише БТА.

Ливанските власти отчитат, че в рамките на близо тримесечните бойни действия около 4300 души са загинали, а над един милион са били разселени. Конфликтът принуди масово цивилни да напуснат домовете си, особено в граничните райони.

Примирието доведе до постепенно стабилизиране на обстановката. Оттогава властите в Ливан започнаха да премахват временните палаткови лагери в Бейрут и околностите, както и да ограничават броя на официалните центрове за настаняване.

Меморандумът за разбирателство беше подписан на 17 юни между Техеран и Вашингтон. Той проправи пътя за прекратяване на огъня в Ливан от 21 юни. Пет дни по-късно последва рамково споразумение между Ливан и Израел за постигане на „траен мир", договорено с посредничеството на САЩ след пет кръга преговори между страните, които не поддържат дипломатически отношения. Документът предвижда разоръжаване на „Хизбула" като условие за изтегляне на израелските сили от Ливан.

В същото време Израел заяви, че възнамерява да запази военното си присъствие в контролирана зона в Южен Ливан, която може да се простира до 10 километра от границата. Израелската армия продължава и периодични удари в този район.