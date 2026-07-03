Делегации от Китай, Беларус и талибаните пристигнаха в Техеран за погребението на Али Хаменей

Чуждестранни официални представители пристигнаха в Техеран, за да отдадат последна почит на загиналия като мъченик върховен лидер на Ислямската революция Али Хаменей преди началото на траурните церемонии, съобщиха ирански държавни медии, цитирани от АФП.

Телевизионни кадри показаха пристигането в иранската столица на правителствени делегации от Китай, Беларус, Ирак и Туркменистан. Сред тях беше и заместник-министърът на външните работи на Саудитска Арабия Уалид ел Херейджи, който е поднесъл съболезнования и е отдал почит.

В Техеран пристигна и министърът на външните работи на афганистанските талибани Амир Хан Мутаки, който също се поклони пред тленните останки. По-късно към него се присъедини и Ахмад Масуд – лидер на основната опозиционна група срещу талибаните и син на Ахмад Шах Масуд, допълва Франс прес.

Церемонията по почитане на загиналия лидер започна днес в комплекса „Имам Хомейни Мосала" в Техеран, където се събират чуждестранни официални лица, религиозни дейци и представители на различни организации. По данни на ИРНА в събитието участват религиозни лидери от Русия, Индия, Китай, Турция, Ирак, Босна и Херцеговина, Унгария и Бангладеш, както и група от иракската организация „Катаиб Хизбула", пише БТА.

Присъствие са заявили и делегации на движението „Амал" от Ливан, представители на т.нар. фронт на съпротивата от Сирия, Ливан, Ирак и Мароко, както и културни дейци от Испания, Еквадор и Боливия. Сред участниците са и религиозни и академични фигури от Индонезия и Афганистан.

Според иранските медии събитието ще продължи през уикенда, като тленните останки ще бъдат изложени за поклонение в религиозния комплекс „Имам Хомейни Мосала" преди погребалното шествие в понеделник. Предвидени са допълнителни ритуали в свещения град Кум, след което церемониите ще продължат в Багдад, Кербала и Наджаф, а погребението ще се състои в Машхад на 9 юли.

Хаменей беше убит на 86-годишна възраст заедно с членове на семейството си, включително дъщеря си, зет си и свое внуче, в началото на войната с Иран на 28 февруари, когато Съединените щати и Израел започнаха мащабни удари срещу Ислямската република.

Неговият син Моджтаба Хаменей, който е бил ранен при атаката, пое ръководството през март, след като беше назначен за нов върховен лидер на Иран. Той обаче все още не се е появявал публично, а състоянието му остава предмет на спекулации.

Из целия Техеран са изложени снимки на Хаменей – от първите години на управлението му до последните му дни – в навечерието на погребалните шествия, на които се очаква да присъстват милиони хора.

Поклонението пред ковчега и молитвите са насрочени за събота и неделя в Голямата джамия „Мосала" в Техеран, а погребалното шествие ще премине по улиците на столицата в понеделник.

Отделни възпоменателни церемонии ще се състоят и в свещения град Кум, както и в Ирак. В крайна сметка Хаменей ще бъде погребан в четвъртък в родния си град Машхад, където се намира най-значимото шиитско светилище в Иран.

Датата на погребението беше официално потвърдена едва миналия месец, няколко дни преди подписването на меморандум за разбирателство между САЩ и Иран, целящ прекратяване на бойните действия.

Оттогава усилията за постигане на траен мир не дават резултат. Последните преговори в катарската столица Доха не доведоха до съществен напредък.