Украински удари оставиха големи части от Крим без ток

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Електричеството на много места в Крим е прекъснато заради многократни украински удари с дронове, предаде ДПА, позовавайки се на назначените от Москва власти на контролирания от Русия полуостров.

„В момента повече от 10 области са напълно или частично без електричество“, заяви днес в приложението „Телеграм“ поставеният от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов. „Врагът атакува ежедневно електропреносната мрежа на полуострова с дронове“, допълни той и описа ситуацията като сложна.

Аксьонов не уточни колко хора са засегнати от прекъсванията.

В последно време украинските военни нарушават все по-успешно на ежедневието в Русия. Въпреки че ударите на украинските дронове са насочени предимно към петролни съоръжения и военни цели, за да попречат на Москва да продължи войната, те атакуват и енергийната ѝ инфраструктура, пише БТА.