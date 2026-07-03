Хутите заплашиха със удари по Саудитска Арабия заради инцидент с ирански самолет

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Въоръжените сили на хутите в Йемен обявиха, че са прехванали саудитски изтребители, които според тях са направили опит да възпрепятстват кацането на ирански граждански самолет на международното летище в столицата Сана, предаде Ройтерс.

Военният говорител на проиранската групировка Яхия Сария предупреди, че ако Саудитска Арабия продължи да нарушава въздушното пространство на Йемен, хутите ще атакуват "саудитски летища и обекти от първостепенно значение по суша и море".

По думите му полетите между Сана и Техеран ще продължат въпреки "всички възможни последствия", пише БТА.

В края на април проиранската бунтовническа групировка заплаши, че ще затвори протока Баб ел Мандеб, ключов търговски маршрут, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал, на фона на напрежението между Вашингтон и Техеран, предаде ДПА.<

"Ако Сана (столицата на Йемен понастоящем под контрола на хутите, бел. ред.) реши да затвори протока Баб ел Мандеб, дори цялото човечество и джиновете (духове в арабската митология, бел. ред.) няма да бъдат способни да го отворят отново", написа високопоставеният представител на хутите Хусейн ал Ези в социалната мрежа Екс.

Ал Ези призова американския президент Доналд Тръмп да прекрати незабавно "всички практики и политики, които възпрепятстват мира".

Йеменските бунтовници хути са част от така наречената Ос на съпротивата, мрежа от проирански въоръжени групировки в Близкия изток.

В края на февруари хутите се присъединиха към бойните действия, започнали след израелско-американската военна операция срещу Иран, като предприеха няколко атаки срещу Израел.

В началото на юни хутите поеха отговорност за ракетна атака срещу централен Израел и обявиха, че ще блокират преминаването на израелски кораби през Червено море

От движението заявиха, че са изстреляли ракета по „чувствителни цели на израелския противник" в района на Тел Авив. Според израелските въоръжени сили от Йемен е била изстреляна една ракета, която е била успешно прехваната от системите за противовъздушна отбрана.

Хутите също така обявиха „пълна и абсолютна забрана" за израелското корабоплаване в Червено море. По думите им всички плавателни съдове, свързани с Израел, ще бъдат разглеждани като „легитимни военни цели".

Това не е първият подобен ход на йеменската групировка. През последните години хутите нееднократно са атакували кораби в района на стратегическия пролив Баб ел Мандаб – ключов морски маршрут, свързващ Червено море с Аденския залив и Индийския океан. Напрежението в региона продължава да поражда опасения за сигурността на международното корабоплаване и за възможна ескалация на конфликта в Близкия изток.