Португалия поиска допълнителни самолети за гасене на пожари от ЕС, Испания и Мароко

Португалия е поискала от ЕС, Испания и Мароко да поддържат в готовност допълнителни самолети за гасене на пожари в случай, че обстановката с горските пожари се влоши през настоящата гореща вълна. Това стана ясно от изказване на португалският премиер Луиш Монтенегро, цитиран от Ройтерс.

Той каза още, че необичайният ход не е бил предизвикан от недостиг на национални ресурси, а от „необичайната обстановка“ през следващите дни, когато „цялата страна е изложена на много голям риск от горски пожари“.

Смятаме, че е по-добре да получим подкрепа от съюзниците ни от ЕС и от най-близките ни съседи, отколкото да отклоняваме ресурси от други части на страната, където те вече са разположени“, заяви той по време на пресконференция на която обясни защо Лисабон е активирал механизма за гражданска защита на ЕС и двустранните споразумения с Испания и Мароко.

Португалската национална метеорологическа агенция издаде предупреждения за червен код за някои части от страната и в някои райони температурите превишават 40 градуса по Целзий.

В континенталната част на Португалия е обявено състояние на тревога до понеделник и властите ограничиха достъпа до някои горски райони, забраниха всякаква работа в горите с машини и забраниха на земеделските стопани да извършват контролирани изгаряния, пише БТА.

Повече от 2800 огнеборци, подкрепени от 864 автомобила и 32 летателни апарата се опитват да потушат шест горски пожара на територията на Португалия днес. Най-голямото огнище се намира в централната част на страната, казаха местните власти.