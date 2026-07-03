Въвеждат временни ограничения на летище в Анкара заради срещата на върха на НАТО

Временни ограничения на въздушния трафик ще бъдат въведени на летище "Есенбога" в Анкара заради срещата на върха на НАТО, която ще се проведе на 7 и 8 юли в турската столица, съобщиха от турското министерство на транспорта и инфраструктурата, цитирано от изданието "Тюркийе тудей".

Според публикуваното известие до въздушните екипажи (NOTAM), ограниченията ще бъдат в сила на 7 юли от 10:00 до 18:00 ч. местно време и на 8 юли от 14:00 до 21:00 ч. местно време. Те няма да се прилагат за граждански и военни самолети, превозващи държавни лидери и официални делегации.

От министерството посочиха, че мерките са част от засилената охрана на въздушното пространство над Анкара по време на форума. Подобно съобщение разпространи и Главната дирекция на Държавната летищна администрация (DHMI), която уточни, че ограниченията са въведени съгласно издаденото NOTAM.

По време на срещата ще бъдат използвани летище "Есенбога" и обновеното военно летище "Етимесгут". Самолетите, кацащи на "Етимесгут", впоследствие ще бъдат пренасочвани към "Есенбога", където едната писта ще служи за паркиране на официалните самолети. В тази зона няма да бъдат допускани други въздухоплавателни средства освен тези, превозващи държавни ръководители, пише БТА.

Очаква се турските военновъздушни сили да осъществяват денонощно наблюдение на въздушното пространство над региона, като ще бъдат задействани системи за ранно предупреждение и други отбранителни средства.

Турция ще бъде домакин на лидерите на 32-те държави членки на НАТО. На 36-ата среща на върха се очаква да присъстват още близо 100 министри, високопоставени дипломати, представители на международни организации и хиляди чуждестранни гости.

За сигурността на форума ще се грижат общо 56 288 служители, от които 48 841 полицаи и 7447 представители на жандармерията.

Голям е и интересът на медиите към събитието. По данни на "Тюркийе тудей" близо 3000 журналисти, телевизионни екипи, фотожурналисти, представители на дигитални медии и международни телевизии са подали заявления за акредитация.

Властите препоръчват на пътниците да следят актуалната информация за своите полети чрез съответните авиокомпании, за да избегнат евентуални затруднения, свързани с временните ограничения.