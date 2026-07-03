Мерц поздрави Тръмп за 250-годишнината от независимостта на САЩ

Германският канцлер Фридрих Мерц днес се обади по телефона, за да поздрави президента н Доналд Тръмп по случай 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ от Великобритания, предаде ДПА.

Мерц предаде топли поздрави по случай предстоящата годишнина и подчерта специалната връзка между германците и американците, заяви говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус, съобщи БТА.

САЩ отбелязват 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост на 4 юли 1776 година.

Мерц и Тръмп също така са обсъдили предстоящата среща на върха на НАТО на 7 и 8 юли, която ще се състои в момент на високо напрежение между Вашингтон и европейските съюзници, след като Тръмп неколкократно ги разкритикува заради липсата на подкрепа за войната му срещу Иран, отбелязва ДПА.

Поздрава на Мерц идва след като по-рано днес той коментира думи на президента Тръмп, че досегашните усилия на Берлин по отношение на отбраната са били "смехотворни", предаде Ройтерс.

Това става на фона на срещата на лидерите на НАТО идната седмица в Анкара, където европейците целят да оставят настрана споровете с Тръмп относно Иран и Гренландия и да покажат, че поемат по-голяма отговорност за защитата на континента.

Тръмп многократно критикува европейските страни от НАТО и особено Германия, че не харчи достатъчно за отбрана. Отношенията между американския президент се обтегнаха и покрай амбициите на САЩ да придобият датския остров Гренландия.

"В рамките на четири години Германия ще удвои бюджета си. Това е най-голямото усилие, което някога сме полагали за укрепване на нашите отбранителни способности. В това отношение нямаме причина да се срамуваме пред никого", заяви Мерц пред репортери, цитиран от БТА.

"Ще заявим това с цялата необходима скромност и го правим като най-голямата държава член на ЕС, носеща отговорност в рамките на Европа."

По-рано през седмицата Тръмп разкритикува в Трут сошъл разходите за отбрана на съюзниците от НАТО. "Смехотворно е САЩ да понасят цялото бреме, при положение че в отношенията няма реципрочност", се казва в един от постовете му. В друг американският лидер заяви, че разходите на Германия са били "МНОГО ПО-НИСКИ" в периода 2014 – 2025 г. в сравнение с тези на Вашингтон и други съюзници от НАТО и добави: "Това е смехотворно!"

Миналата година в Хага лидерите от алианса се споразумяха до 2035 г. да започнат да отделят по 3,5% от БВП за възлови елементи от отбраната като оръжия и войски – увеличение спрямо предишната цел от 2%, припомня Ройтерс.

"Ние също приемаме руската заплаха много сериозно и се въоръжаваме срещу нея", заяви Мерц в рамките на среща с лидерите на балтийските държави Берлин, домакинствана от канцлера. "Ще достигнем целевото ниво от 3,5%, определено в Хага, още през 2029 г., доста преди договорения краен срок."

Последните 12 месеца сериозно обтегнаха отношенията в алианса. Тръмп заплаши да отнеме Гренландия от друг член на НАТО – Дания, а след това започна война срещу Иран, която разтърси световната икономика, без да се консултира с европейските съюзници.

Войната разклати и личните отношения на Тръмп с европейските лидери, включително с Мерц, който заяви, че Иран е унижил САЩ.