Тръмп: Има възраждане на комунистическата заплаха в САЩ

За "възраждане на комунистическата заплаха" в САЩ предупреди Доналд Тръмп малко преди в страната да почнат празненствата за Деня на независимостта и юбилея 250 години Америка.
Според републиканеца американската идентичност е подложена на "нова атака" от страна на "радикали и екстремисти" в самата страна.
Тръмп направи изявлението си по време на реч пред националния мемориал Маунт Ръшмор в щата Южна Дакота, предаде БТА.
"С наближаването на тази великолепна годишнина виждаме как нашата американска идентичност е изправена пред нова атака... Има възраждане на комунистическата заплаха на наша земя", заяви Тръмп.