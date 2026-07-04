Тръмп: Има възраждане на комунистическата заплаха в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За "възраждане на комунистическата заплаха" в САЩ предупреди Доналд Тръмп малко преди в страната да почнат празненствата за Деня на независимостта и юбилея 250 години Америка.

Според републиканеца американската идентичност е подложена на "нова атака" от страна на "радикали и екстремисти" в самата страна.

Тръмп направи изявлението си по време на реч пред националния мемориал Маунт Ръшмор в щата Южна Дакота, предаде БТА.

"С наближаването на тази великолепна годишнина виждаме как нашата американска идентичност е изправена пред нова атака... Има възраждане на комунистическата заплаха на наша земя", заяви Тръмп.