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Тръмп: Има възраждане на комунистическата заплаха в САЩ

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Доналд Тръмп на Маунт Ръшмор. СНИМКА: РОЙТЕРС

За "възраждане на комунистическата заплаха" в САЩ предупреди Доналд Тръмп малко преди в страната да почнат празненствата за Деня на независимостта и юбилея 250 години Америка.

Според републиканеца американската идентичност е подложена на "нова атака" от страна на "радикали и екстремисти" в самата страна.

Тръмп направи изявлението си по време на реч пред националния мемориал Маунт Ръшмор в щата Южна Дакота, предаде БТА.

"С наближаването на тази великолепна годишнина виждаме как нашата американска идентичност е изправена пред нова атака... Има възраждане на комунистическата заплаха на наша земя", заяви Тръмп.

Доналд Тръмп на Маунт Ръшмор. СНИМКА: РОЙТЕРС

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