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Първият папа американец Лъв XIV поздрави САЩ за 250-годишнината

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Папа Лъв XIV СНИМКА: РОЙТЕРС

С призив за единство, мир и вярност към идеалите, върху които са основани САЩ, папа Лъв XIV поздрави американците по случай 250-ата годишнина от независимостта на страната.

Във видеопослание, излъчено на церемония във Филаделфия, където задочно му беше връчен Медалът на свободата на Националния конституционен център, първият папа американец се обърна към сънародниците си като "син на тази велика страна". Той изрази надежда "възвишените идеали, залегнали в Декларацията за независимост, да продължат да ръководят процъфтяването на нацията в единство, справедливост и мир".

Посланието му идва на фона на продължаващото политическо разделение в САЩ и скорошните му словесни сблъсъци с президента Доналд Тръмп, най-вече по темата за миграцията и войната.

Папата отново подчерта, че Америка е станала символ на свободата, защото е давала възможност на поколения имигранти и техните деца да участват в изграждането на бъдещето на страната - думи, възприемани като завоалирана критика към твърдата имиграционна политика на Тръмп.

По-късно днес Лъв XIV ще посети италианския остров Лампедуза - една от основните входни точки за мигранти към Европа. Посещението има за цел да насочи вниманието към опасностите, пред които са изправени хората, предприемащи рискованото прекосяване на Средиземно море.

Папа Лъв XIV СНИМКА: РОЙТЕРС

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