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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23165157 www.24chasa.bg

Над 2600 вече са жертвите след силните земетресения близнаци във Венецуела

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Щетите в Ла Гуайра - един от най-засегнатите градове във Венецуела. СНИМКА: РОЙТЕРС

Официалният брой на жертвите след разрушителните земетресения, които разтърсиха Венецуела в края на миналия месец, вече надхвърля 2600 души.

По последни официални данни загиналите са 2645. Актуализацията идва на фона на продължаващи операции по издирване и идентификация на жертвите в най-тежко засегнатите райони, където цели населени места бяха на практика изравнени със земята, предаде БТА.

Земетресенията близнаци с магнитуд 7.2 и 7.5, които удариха Венецуела на 24 юни, нанесоха безпрецедентни щети по инфраструктурата, а някои райони на север бяха откъснати от останалия свят заради невъзможност за комуникация.

По данни на венецуелското министерство на информацията над 12 хил. души са ранени. Според сайта venezuelareporta.org, на който хора могат да съобщават за изчезнали, намерени и настанени в болници или временно в домове пострадали от трусовете, изчезналите към момента са над 41 хил. души.

Непосредствено след земетресенията, ударили през едва 39 секунди, от Американската геоложка служба предупредиха, че се очаква жертвите да са изключително много - между 10 хил. и 100 хил. души. Докато официално броят засега е доста по-малък, тепърва екипите вероятно ще продължават да откриват загинали под развалините.

Щетите в Ла Гуайра - един от най-засегнатите градове във Венецуела. СНИМКА: РОЙТЕРС

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