Мащабни горски пожари обхванаха Испания и Португалия

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Пожари се разпалиха в обхванатите от горещини Испания и Португалия, предаде Франс прес.

Един от тях заплашва популярния туристически район Коста Брава в североизточната испанска област Каталуния. Огънят е пламнал вчера сутринта близо до град Жирона, на двайсетина километра от крайбрежието на Средиземно море.

Сто и петдесет души, сред които 70 деца, бяха евакуирани от ваканционен лагер.

Повече от 200 пожарникари, включително единадесет въздушни екипа, участват в гасенето на пламъците.

Каталунските регионални власти предупредиха, че пожарът не е под контрол, и призоваха местните жители да не ходят на плаж в Коста Брава през почивните дни, съобщава БТА.

Над 393 000 хектара площи са били изпепелени в иберийската страна миналата година, по данни на Европейската информационна система за горски пожари. По време на повече от 8000 пожара, регистрирани тогава, са загубили живота си осем души, 86 са били ранени, а над 42 000 са били евакуирани, според Министерството на вътрешните работи на Кралство Испания.

В съседна Португалия - другата страна на Пиренейския полуостров, горският пожар, който бушува в северния окръг Визеу вече е изпепелил 10 хиляди хектара площи. Ранени са девет души, двама от които са в тежко състояние.

Португалските власти поискаха помощ от Европейския съюз, Испания и Мароко.

Заради много горещото и сухо време в Португалия, където според метеоролозите температурата може да се повиши до 44 градуса по Целзий, е обявен червен код в 12 от 18-те окръга, на които е разделена територията на страната.