Путин посети команден пункт на руската армия

Руският президент Владимир Путин посети един от спомагателните командни пунктове на въоръжените сили на страната. Началникът на генералния щаб Валерий Герасимов му докладва, че е превзет източният украински град Константиновка, предаде ТАСС.

Пунктът се намира на неуточнено място в Северния военен окръг, Северна Русия. Той е бил посетен от Путин вчера, съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

На видеозапис, публикуван от пресслужбата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата.

Командващ руско щурмово подразделение докладва на президента за обстановката на фронта, преди да каже в заключение: "Победата ще бъде за нас."

"Благодаря ви, не се съмнявам, много ви благодаря", отговори Путин. "Искам да ви благодаря на вас и на всички ваши момчета за резултатите от бойната ви работа. Пазете се", добави той.

Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. В четвъртък рано сутринта тя извърши масирана въздушна атака срещу украинската столица Киев, при която по данни на местните власти са били убити най-малко 30 души.

На съвещание в командния пункт, който посети, Путин отбеляза, че темповете, с които руската армия настъпва, се увеличават на цялата фронтова линия.

През април и май Русия е загубила в Украйна повече територия, отколкото е превзела, сочат обаче данни на Института за изследване на войната. Все пак, според американския мозъчен тръст, руската армия е сложила край през юни на негативната тенденция, като е завоювала 30 квадратни километра украинска територия.

На съвещанието бе обявено още, че руската армия прочиства Константиновка от останали украински войници. Докладвани бяха още редица успехи освен предполагаемото превземане на града, което не е проверено по независим път: че руските сили съответно са на 7 километра от Славянск, на 9 километра от Запорожие и на 10 километра от Суми.

Путин обяви създаването на т. нар. зони за сигурност в погранични украински области, за да бъде неутрализирана заплахата от удари на руска територия. Тези зони са създавани на "исторически руски територии" като важна част от решаването на общ стратегически проблем, отбеляза той.

На фона на опитите на европейски държави да посредничат за слагане на край на войната, руският президент коментира, че "мнимите европейски миротворци" се стремят не към мир, а към продължаване на войната "до последния украинец".