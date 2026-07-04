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Зеленски: Украйна може да изпревари Русия по производство на високотехнологични оръжия

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Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Украинският президент Володимир Зеленски е уверен, че страната му може да изпревари в дългосрочен план Русия по производство на високотехнологични оръжия, предаде ДПА и БТА.

Зеленски коментира въпроса в Телеграм след среща с представители на правителството, въоръжените сили и отбранителната промишленост. Заседанието бе посветено на украинските програми за производство на дронове и ракети.

В последно време Киев използва нови оръжия, за да атакува два ключови за Москва икономически отрасъла - енергийния сектор и оръжейната промишленост, отбелязва ДПА.

Това затруднява доставките за руската армия и предизвика недостиг на гориво в самата Русия.

Зеленски каза, че е инструктирал министерствата на външните работи и на отбраната да се съсредоточат върху сътрудничеството с партньори, които биха могли да осигурят допълнително финансиране за производството на оръжия в Украйна. Киев ще продължи политиката си на повишаване на "цената на окупацията за окупатора" и на ограничаване на възможностите на Русия за финансиране на войната, добави той.

 

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

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