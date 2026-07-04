"Погребението на века": Започнаха дните на публичен траур в чест на Али Хаменей

Сред тълпата се чуват скандирания "Отмъщение" и "Смърт за Америка, смърт за Израел"
Иран започна няколко дни на публичен траур и погребални шествия за бившия си върховен лидер аятолах Али Хаменей, повече от четири месеца след като той беше убит на 28 февруари - първия ден от войната на САЩ и Израел срещу Иран.
Тялото на бившия аятолах в момента е в Голямата джамия "Мосала" в Техеран, преди погребението му в родния му град Машхад следващия четвъртък, предаде Би Би Си.
Иранските власти заявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които са част от това, което те наричат "погребението на века".
Иранският президент Масуд Пезешкиан беше сред онези, които отдадоха почитта си след ковчега, поставен в огромния религиозен комплекс.
Присъстваха още пакистанският премиер Шехбаз Шариф, чиято страна посредничи в мирните преговори между САЩ и Иран, бившият руски президент Дмитрий Медведев и министърът на външните работи на афганистанските талибани Амир Хан Мутаки.
Представители от Ирак, Армения, Турция и няколко държави от Персийския залив - сред които Саудитска Арабия, Катар и Оман, също пристигнаха за шествията.
В събота церемонията за отдаването на последна почит започна в 6 ч. сутринта местно време. В Техеран се събраха десетки хиляди души, облечени в черно, а някои от тях бяха със шиитски знамена с надпис "Мъченик", предаде БТА.
В същото време някои от присъстващите скандират "Отмъщение!" и "Смърт за Америка, смърт за Израел!".