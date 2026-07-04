ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте най-лошо облечените гости на сватбата на Тей...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23165452 www.24chasa.bg

"Погребението на века": Започнаха дните на публичен траур в чест на Али Хаменей

2604
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
На червените шиитски знамена, с които се появиха много души в събота, за да отдадат почести на Хаменей, пише "мъченик". СНИМКА: РОЙТЕРС

Сред тълпата се чуват скандирания "Отмъщение" и "Смърт за Америка, смърт за Израел"

Иран започна няколко дни на публичен траур и погребални шествия за бившия си върховен лидер аятолах Али Хаменей, повече от четири месеца след като той беше убит на 28 февруари - първия ден от войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Тялото на бившия аятолах в момента е в Голямата джамия "Мосала" в Техеран, преди погребението му в родния му град Машхад следващия четвъртък, предаде Би Би Си.

СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС

СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС

Иранските власти заявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които са част от това, което те наричат ​​"погребението на века".

Иранският президент Масуд Пезешкиан беше сред онези, които отдадоха почитта си след ковчега, поставен в огромния религиозен комплекс.

Присъстваха още пакистанският премиер Шехбаз Шариф, чиято страна посредничи в мирните преговори между САЩ и Иран, бившият руски президент Дмитрий Медведев и министърът на външните работи на афганистанските талибани Амир Хан Мутаки.

СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС

Представители от Ирак, Армения, Турция и няколко държави от Персийския залив - сред които Саудитска Арабия, Катар и Оман, също пристигнаха за шествията.

В събота церемонията за отдаването на последна почит започна в 6 ч. сутринта местно време. В Техеран се събраха десетки хиляди души, облечени в черно, а някои от тях бяха със шиитски знамена с надпис "Мъченик", предаде БТА.

СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС

В същото време някои от присъстващите скандират "Отмъщение!" и "Смърт за Америка, смърт за Израел!".

На червените шиитски знамена, с които се появиха много души в събота, за да отдадат почести на Хаменей, пише "мъченик". СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Повече качество на разумни цени по Черноморието, моля!