ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте най-лошо облечените гости на сватбата на Тей...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23165670 www.24chasa.bg

Лукашенко поздрави Тръмп по случай 250 години САЩ, бил готов да оправят отношенията

752
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Александър Лукашенко СНИМКА: РОЙТЕРС

Президентът на Беларус Александър Лукашенко поздрави Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на САЩ и 250-годишнината от основаването на страната, като заговори за подобряване на отношенията между Минск и Вашингтон.

В поздравителното си послание Лукашенко заяви, че е "невъзможно да не се изпитва възхищение" от постиженията на САЩ, посочвайки кацането на Луната, научните и медицинските пробиви и икономическото развитие като примери за "целеустремеността и трудолюбието" на американците.

Беларуският лидер отбеляза, че юбилеят съвпада с мандата на президент, който, по думите му, "полага всички усилия в полза на своята страна".

И допълни, че Минск е готов да работи за нормализиране на двустранните отношения и да подкрепя усилия за "по-безопасен свят за нашите деца и внуци", като пожела на Тръмп и американските граждани мир и благоденствие.

Александър Лукашенко СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Повече качество на разумни цени по Черноморието, моля!