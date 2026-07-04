Лукашенко поздрави Тръмп по случай 250 години САЩ, бил готов да оправят отношенията

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Президентът на Беларус Александър Лукашенко поздрави Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на САЩ и 250-годишнината от основаването на страната, като заговори за подобряване на отношенията между Минск и Вашингтон.

В поздравителното си послание Лукашенко заяви, че е "невъзможно да не се изпитва възхищение" от постиженията на САЩ, посочвайки кацането на Луната, научните и медицинските пробиви и икономическото развитие като примери за "целеустремеността и трудолюбието" на американците.

Беларуският лидер отбеляза, че юбилеят съвпада с мандата на президент, който, по думите му, "полага всички усилия в полза на своята страна".

И допълни, че Минск е готов да работи за нормализиране на двустранните отношения и да подкрепя усилия за "по-безопасен свят за нашите деца и внуци", като пожела на Тръмп и американските граждани мир и благоденствие.