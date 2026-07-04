Русия свалила 389 украински дрона за една нощ

Руските ПВО системи са прехванали и унищожили 389 украински дрона през изминалата нощ над територията на страната, както и над Черно и Азовско море, съобщи министерството на отбраната, цитирано от ТАСС.

По данни на ведомството атаката е продължила между 20 ч и 7 ч местно време, като дронове са били свалени над редица региони, включително Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Ленинградска, Московска и други области, както и над Крим и Краснодарския край. Част от апаратите са били унищожени над акваторията на Черно и Азовско море, пише БТА.

В същото време местните власти съобщиха за активирани системи за ПВО и повишена готовност в няколко региона. Губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов заяви, че градът е бил подложен на "масирана атака с дронове", като призова жителите да останат по домовете си до отмяна на опасността и предупреди за възможни прекъсвания на мобилните услуги.

В Ленинградска област губернаторът Александър Дрозденко съобщи за свалени 67 дрона, като допълни, че "бойната работа продължава", но без да даде допълнителни подробности.