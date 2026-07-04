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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23166029 www.24chasa.bg

Китайската брегова охрана с редовни патрули за правоприлагане във водите източно от Тайван

КМГ

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От юни военният флот „Дайшан" непрекъснато провежда патрули, проверки и операции по защита и спасяване на рибарството Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На пресконференция днес в Пекин говорителят на китайската брегова охрана заяви, че на 4 юли военният флот „Сюшан" е заменил флота „Дайшан" и е продължил с патрулирането във водите източно от Тайван, предава КМГ.

От юни военният флот „Дайшан" непрекъснато провежда патрули, проверки и операции по защита и спасяване на рибарството в съответните води, осигурявайки нормална навигация и оперативен ред и защитавайки законните права и интереси, както и живота и имуществото на китайските рибари, включително и на сънародниците от Тайван.

Китайската брегова охрана ще продължи да засилва патрулирането във водите под китайска юрисдикция и решително ще защитава националния териториален суверенитет и морските права.

От юни военният флот „Дайшан" непрекъснато провежда патрули, проверки и операции по защита и спасяване на рибарството

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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