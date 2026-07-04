Китай ще въведе 12 нови професии за стимулиране на нововъзникващи индустрии

Китай планира да признае 12 нови професии, сред които инженери по „цифрови двойници", техници по роботи с вграден интелект и анализатори на спортни данни, тъй като бързо развиващата се икономика на страната продължава да генерира нови форми на заетост, съобщи КМГ.

Според Министерството на човешките ресурси и социалната сигурност страната ще добави и редица нови специалности към съществуващите професии, включително оператори по логистика на ниска надморска височина, разработчици на агенти за изкуствен интелект, инспектори на превозни средства, задвижвани с нови енергийни източници, и проектанти на ремонти, съобразени с нуждите на възрастните хора.

Тази стъпка отразява усилията на Китай да адаптира работната си сила към икономическа трансформация, белязана от бързото разрастване на нововъзникващите индустрии, широкото приложение на цифровите технологии и нарастващото значение на сектора на услугите, като същевременно насърчава нови източници на заетост. От 2019 г. насам министерството е публикувало седем серии от нови професии, като общият им брой вече възлиза на 110.

Министерството заяви, че новопредложените професии ще бъдат включени в официалната класификация на професиите в страната след провеждането на обществено обсъждане. След това лицата, упражняващи тези професии, ще имат право да се възползват от съответните национални политики и мерки за подкрепа.

Министерството ще изготви и национални стандарти за новите професии, които да служат като насоки за професионалното образование, обучението за придобиване на умения и оценката на талантите.